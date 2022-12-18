台東天后宮續辦明年元宵遶境 開放鋼管女郎與否待討論

台東天后宮將續辦明年元宵遶境。（記者黃明堂攝）

2022/12/18 11:42

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市天后宮決定明年續辦元宵聯合遶境，維持連辦2天的模式。在九合一選舉期間，有些候選人鼓吹恢復傳統不設限的遶境模式，甚至勿排除鋼管女郎。廟方說，各方意見很多，將待25日新的公職當選人就職後，再邀各方討論舉辦模式。

台東市元宵聯合遶境是維持數十年的廟會，也是台東最重要的年度民俗活動，以往陣頭塞滿街道、路面炮屑堆積如山、喧鬧通宵，令愛好民俗活動者相當過癮，但也有不少人反感，加上幾件陣頭暴力，重創遶境形象，近10年來風雨飄搖，令不少人感嘆元宵愈來愈不熱鬧。

今年白沙屯媽祖首次到台東遶境，熱鬧不輸元宵遶境，卻相當潔淨有序，畫面令台東人感動，很多人認為台東元宵遶境應可仿效。

台東縣府民政處長鍾青柏說，日前有拜會天后宮，廟方也召開董事會，決議繼續承辦明年聯合遶境活動；天后宮則表示，包括台東市長等新的公職要到25日才就職，因此將在25日之後才辦協調會，以確定舉辦模式。目前廟方有初步構想，仍希望限定晚間的結束時間，避免通宵放鞭炮擾民，為了保持隊伍暢行，原則上要求陣頭勿街頭表演，神轎通過香案，只須簡單行禮。為了讓各廟宇陣頭好好表演，會另外在南京路舉辦藝陣表演大會，給予每陣頭充分時間定點表演。

天后宮說，這次選舉有些候選人主張要恢復傳統的元宵遶境，豐富陣頭內容，甚至認為不應禁止鋼管女郎車，這些意見，廟方都會參考，待召開協調會時，各方好好討論。

天后宮說，不少人拿白沙屯媽祖東巡來比較台東聯合遶境，但白沙屯是單一寺廟，很好管理，聯合遶境則有數十家廟宇，各陣頭素質參差不齊，相當複雜難管。不過，像白沙屯媽祖遶境有清掃隊志工隨行的模式很值得參照，放完鞭炮馬上就有人掃，不會造成髒亂。

往年台東元宵遶境常見鋼管女郎熱舞。（資料照）

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