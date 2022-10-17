蘭嶼及綠島囤積1700公噸垃圾完成轉運 紓解垃圾爆滿壓力

台東離島打包清運的垃圾。（記者黃明堂翻攝）

2022/10/17 11:14

〔記者黃明堂／台東報導〕為解決蘭嶼及綠島兩離島的垃圾問題，台東縣環保局與廠商協力配合，趕在東北季風盛行前，完成1700公噸蘭嶼及綠島的垃圾轉運目標量，提前3個月達陣，降低離島的垃圾處理壓力。

政府表示，每年自10月到隔年4月，長達7個月的時間是東北季風盛行時期，蘭嶼、綠島船班常因風浪過大影響而停駛，使得離島垃圾轉運工作無法順利執行，困難重重，今年依原計畫排程在12月底前應完成蘭嶼及綠島垃圾轉運目標量合計1700公噸，在環保局與廠商努力之下，趕在東北季風來臨前，兩離島總計已轉運超過1700公噸垃圾。

環保局說，針對兩離島垃圾處理問題，歷年均辦理轉運計畫標案，希望藉由離島垃圾轉運回臺東富岡漁港後，再進行後續去化處理。目前兩離島總計已轉運超過1700公噸垃圾，分別為蘭嶼鄉超過1035公噸，綠島鄉轉運超過700公噸，有效釋放掩埋場內的貯存空間，並維護兩離島的垃圾收運的順暢性。

縣府目前已向行政院環境保護署爭取更多經費，轉運更多垃圾量，待通過後將儘速執行垃圾轉運工作，以減輕離島垃圾處理壓力。環保局呼籲減少一次性用品使用量才是解決離島垃圾問題的治本之道。

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