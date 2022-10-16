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    造好新台東 劉櫂豪推青年新創社宅 1+1

    幫助年輕人實現夢想，劉櫂豪推出青年新創社宅 1+1政見。（記者陳賢義翻攝）

    幫助年輕人實現夢想，劉櫂豪推出青年新創社宅 1+1政見。（記者陳賢義翻攝）

    2022/10/16 12:53

    〔記者陳賢義／台東報導〕造好新台東，民進黨台東縣長候選人、立委劉櫂豪推出青年新創社宅 1+1政見，強調安居才會樂業，讓台東成為年輕人實現夢想的宜居好家園，也讓住宅與新創基地結合，年輕人可以在這個基地，共同工作、創業、學習，找到合作的夥伴，一起成長茁壯。

    劉櫂豪表示，台東近年來房價高漲，他十分關切高房價的居住問題，規劃社會住宅只租不賣，讓青年以能負擔的條件，找到適合居住的空間，除了安居，更要協助年輕人能發揮興趣所長，新台東縣政府會以主動的態度，結合中央與地方的資源合作開發，興建新創青年社宅。

    目前規劃的土地包括台北榮民總院台東分院旁及舊805醫院附近公有土地，新創社宅當中會將1至2樓的樓層設定成為新創基地，其餘樓層則規劃只租不售的青年社宅，推動居住創業、共學共伴的平台。

    劉櫂豪表示，在美國有車庫創業，我們也期待新創社宅能夠成為台東青年創意的起點，帶動區域的發展，創造更多的亮點，他努力實現居住正義，立委任內經過努力，爭取經費8億8547萬元，實現由中央土地、中央出資、中央興建195戶的「海濱好室」社會住宅，已於近期動工，預計2025年4月完工。

    反觀饒慶鈴在過去4年面對台東房價的高漲，縣府主動推動社宅成績是0，饒慶鈴不做換他來做，新的台東縣府將積極推動社會住宅，增加新創青年住宅，實現居住正義，也需要有大家，台東一定能成為世世代代的好家園，我們一起來努力實現台東成為安居樂業、夢想實現的好地方。

    由中央出資、動工興建的「海濱好室」社會住宅，預計2025年4月完工。（記者陳賢義翻攝）

    由中央出資、動工興建的「海濱好室」社會住宅，預計2025年4月完工。（記者陳賢義翻攝）

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