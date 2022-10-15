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    首頁　>　臺東縣

    饒慶鈴成立競總 ：再給我一次機會 繼續「綻放台東藍」

    饒慶鈴尋求連任，提出「綻放台東藍」願景。（記者陳賢義攝）

    饒慶鈴尋求連任，提出「綻放台東藍」願景。（記者陳賢義攝）

    2022/10/15 18:57

    〔記者陳賢義／台東報導〕國民黨台東縣長候選人饒慶鈴尋求二連霸，今天下午成立競選總部，國民黨主席朱立倫「趕攤」站台聲援，國民黨提名的縣議員和鄉鎮市長候選人也到場。饒慶鈴細數就任4年政績，希望鄉親再給她一次機會，繼續綻放台東藍。

    饒慶鈴說，4年來，她用開放、整合、創新3個方程式，以快思維、高效率的行政團隊創造了台東縣更多的可能性，讓台東不止是台東，台東也連續3年在全世界的訂房網站連續獲得最好客城市的前三名，連續2年獲得全國藝文活動第一名，今年更榮獲全國永續治理城市的第一名。身為女性縣長，她4年來特別專注老、幼、婦、弱，全心打造台東成為一個全齡社會的政策。

    饒慶鈴指出，這次舉選她提出「綻放台東藍」的願景，要在產業、建設、藝術文化、社會福利及原民福利等等，繼續綻放台東藍。在建設的部分，將陸續打造13座兒童公園，台東縣立圖書館、台東游泳池、全民運動館都即時在明年陸續落成；在社會福利的部分，將用心照顧每一位台東人，興建新的兒少家庭福利館、青少年福利中心、樂齡社福大樓，要打造一個全齡幸福的台東社會；另也希望台東的藝術文化繼續綻放，持續推動藝術下鄉、南迴藝術季，更創新辦理台東光祭、最美星空音樂會等等，要把台東打造成一個無牆美術館，在台東每一個角落轉角都能看到藝術。

    饒慶鈴接著說，最近她很擔心兩件事情，坊間都都覺得她應該會當選，因此可能不會去投票，或許會覺得同情把票投給另外的候選人，懇請鄉親如果肯定她4年所為，拜託大家繼續把票投給她。

    饒慶鈴說，她也擔心票數贏得不夠多，會讓中央執政者會認為有機可乘，在下次立委、總統選舉時分化藍軍，可以輕易贏得選舉，她拜託鄉親，如果肯定她4年來的成績，也肯定縣議會、各鄉鎮長和縣府合作，能讓台東邁向更好的未來，務必集中選票，讓國民黨提名的候選人全部高票當選。

    饒慶鈴在競選總部成立大會揮舞國民黨旗，黨主席朱立倫站台聲援。（記者陳賢義攝）

    饒慶鈴在競選總部成立大會揮舞國民黨旗，黨主席朱立倫站台聲援。（記者陳賢義攝）

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