台東火車站後站土地如蠻荒 鄰近居民抗議政府未履約創造繁榮

台東後火車站人煙罕至。（記者陳賢義攝）

2022/10/15 14:49

〔記者陳賢義／台東報導〕台東火車站徵地建蓋，但有前無後，後站土地猶如蠻荒，也未兌現建造15米道路的承諾，卑南文化公園附近居民由林宜山等發起邀請附近及台東地方約245人，向總統府、行政院、台東縣政府及議會等遞送陳情書，要求政府履約，讓失去30年的後火車站繁榮起來。

林宜山表示，1993年間興建台東新站時，居民原本期望後站能規劃成商用地，讓後站可以繁榮起來，後因挖掘到卑南遺址，後站土地即被徵收為史前館用地，還計畫了幾條通往車站及市區的道路，但史前館並未依計畫建館，而改興建成現今的卑南文化公園，變更該區幾條主要聯外道路的計畫，引起當地居民於1994年間群起抗議政府徵收理由與事實不符，時任縣長的前原民會主委陳建年邀請史前館籌備主任陳義一與農民協調，答應居民陳情改道後的新設道路預留寬15公尺的路基。

林宜山說，時隔近30年，台東站成為一個沒有後站的火車站，後站現在依然蕭條，成為人煙罕至的荒涼地，儼如墳場，令居民十分憤怒；被徵收土地農民有受騙的感覺，要求政府履行當時承諾，還農民財產的損失。

據了解，卑南文化公園現況，除了6米的小道路，人車無法分道有安全顧慮外，每至夜晚路燈昏暗，陰陰深深猶如墳場，目前只有少數人下午前往運動，與原先的後站繁榮及史前館能有效帶動觀光與經濟發展規劃，相去甚遠，現在卑南遺址皆已搶救完成，公園至卑南棒球場並無石棺等遺址在，林宜山等人建議除了原來同意的15米道路，同時恢復興建卑南和南王地區通往火車站30米道路，還給卑南及南王地區民眾一個公道。

卑南遺址公園主任高筱慧表示，居民陳情訴求有兩項，一是將30米道路打通，還給居民通行權；二是公園上方仍有居民，希望道路能人車分流、加裝路燈照明。但遺址公園考古現場底下仍有文化層堆疊，史前館認為還有考古價值，希望集思廣義尋求替代方案，方便居民通行；其次，基於安全為考量，將公園周邊產業道路增設路燈，行人跟車輛分流，是務實可行的，將規劃後爭取經費辦理。

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