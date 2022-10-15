造好親子新台東 劉櫂豪提「1鄉鎮1親子公園」

造好親子新台東，劉櫂豪端出「一鄉鎮一兒童公園」三政見。（記者陳賢義攝）

2022/10/15 13:53

〔記者陳賢義／台東報導〕民進黨台東縣長候選人劉櫂豪將為小朋友打造一個親子共遊同樂的幸福新台東，今端出了包括「一鄉鎮一兒童公園」的3大政見，打趣的說參選多次，首次對一群小朋友發表政見，淺而易懂的言詞，小朋友反應熱絡，爭相舉手當起小軍師，想要擁有「寶可夢」、「恐童」「蛋糕」及「三角」等公園，童言童語笑翻陪同前來的家長，截然不同的政見發表好溫馨。

劉櫂豪說，倘若順利當選，希望能夠打造一個親子新台東，一鄉鎮都能擁有一處具特色的親子公園。台東縣計有16個鄉鎮，每一鄉鎮都可以利用在地特色建造一個屬於自己的親子公園，如金峰鄉產小米，就可以小米為特色打造一處親子樂園，池上則能以聞名遐邇的稻米作為公園特色。

另外，針對閒置的看守所，望能拆除四面與世阻隔的高牆，活化現有土地，打造成親子樂園，裡面還有游泳池，讓大家都能在樂園裡高興玩樂，讓親子間的關係更加融合。另一政見則是舉辦全國的「囡仔（小孩子）」的運動會，不是只有跳跳健康操而已，而是專門為小朋友舉辦的運動會，大家可以很開心的玩，且在過程中培養合作的精神，大家也可以針對競賽項目發揮想像力，如舉辦呼拉圈及闖關競賽等，而競賽不是為了名次，而是希望小朋友在競賽中能夠獲得啟發和快樂。

劉櫂豪說，他的第三個親子政見則是為台東打造一個專門的滑步車場地，現在有許多學齡前的兒童都很喜歡玩滑步車，但家長們常為了找尋場地而苦惱，大都選在學校，希望能有一個專屬的場地，而且是安全舒適的，讓家長能夠放心的帶著小朋友玩滑步或學步車，三大親子政策是他未來要努力推動的方向。

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