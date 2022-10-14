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    女護理師為8旬病翁量血壓 他2度伸手磨蹭胸部被判賠8萬

    台東地方法院。（記者黃明堂攝）

    台東地方法院。（記者黃明堂攝）

    2022/10/14 16:46

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東80歲盧姓老翁躺在診所病床接受治療時，女護理師傾身為他量血壓，他卻2度伸手磨蹭她胸部。台東地方法院依違反性騷擾防治法，判處盧翁拘役20天，護理師另提民事損害賠償，求償30萬元，法官判賠8萬元。

    盧姓老翁去年3月間到診所躺在病床，時年28歲女性護理師為他量血壓，請他將手部抬高，盧翁將手抬高後，趁她專注欲為其綁壓脈帶而不及防備之際，將手再上抬以觸碰她的胸部。護理師私密部位遭觸碰後，驚嚇閃避，他又突然再抬高其手背，再次向上碰觸她的胸部。

    老翁矢口否認有何性騷擾犯行，辯稱是睡著了，右手迷迷糊糊的有人來幫他把手抬高量血壓，對方就說他摸她胸部；不過，女護理師證稱，量血壓前請病患把手抬高，方便綁壓脈帶，她說「伯伯來，手抬高」，病人就用手背觸摸她的胸部，並且是施加壓力上下磨蹭，這是第1次，護理師往後躲開，但被告還是伸手摸了第2下，一樣是上下磨蹭的動作，被告的行為讓她覺得是故意的。

    台東地院法官認為，盧翁性騷擾行為，使被害人身心受創，且造成被害人日後在職場上面對其他男性病患時之恐懼心理，在工作之外另又須承受害怕被性騷擾的精神壓力，考量盧翁無業、每月僅領有老農津貼7千餘元，賠償8萬元應屬適當，逾此部分的請求，則屬過高，應予駁回。

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