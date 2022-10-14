台東是全台唯一無古蹟縣市 劉櫂豪承諾當選縣長後盤點提報

劉櫂豪指饒慶鈴消極文化政策，讓具有歷史價值的建物沒有辦法以古蹟保護，中華會館土地拍賣給私人，即是一例。（記者黃明堂翻攝）

2022/10/14 10:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣長參選人劉櫂豪指出，台東有豐富的多元文化，全縣卻沒有任一個縣定古蹟及國定古蹟，他若當選將盤點台東歷史建物，提報具代表性歷史建築為古蹟，規劃整修及活化，擦亮台東文化的門面，提升文化價值。

台東不是有卑南遺址，怎會沒有古蹟？台東縣府指出，古蹟與遺址不同，台東縣有兩處國定考古遺址，分別是卑南遺址及八仙洞，目前縣內確實無國定及縣定古蹟，主要是台東開發晚，早期建築多為茅草屋，早已損毀，台東天后宮雖有逾百年歷史，但也歷經三遷，是為現代建築，不符古蹟標準。

劉櫂豪指出，台東多元的族群發展出各地不同的文化，許多先人留下來的建物文物，值得好好保存，透過這些建物文物可以追尋過去的歷史脈絡，緬懷先人的故事。但是台東縣的古蹟核定數量卻是「零」。台東縣內有51處歷史建築，但卻沒有任何一處縣定及國定古蹟，是全台唯一沒有古蹟的縣市。台東不是沒有文化，而是不用心、不專業的饒縣府，不重視歷史文化對台東的重要性。

劉櫂豪表示，縣府消極的文化政策，讓具有歷史價值的建物沒有辦法用更嚴謹的文化資產法以古蹟保護，發生各種施政亂象。中華會館土地拍賣給私人，以至於建物前景未明；劉櫂豪爭取文化部撥款4083萬元修繕的台東縣議會舊址以及1840萬元修繕新港教會。然而仍有許多50年以上建築未經列冊，因災害損毀或拆毀而默默消失，台東具歷史價值的文化空間就這樣在縣府消極的文化政策下逐漸消失。

劉櫂豪說，他當選縣長後的新台東縣政府將盤點台東歷史建物，建立起舊建築的管理機制，對於具代表性歷史建築提報審定為縣定古蹟及國定古蹟，並且積極爭取經費整修、維護歷史古蹟，整建後的建物積極活化，可以將建物空間投入縣級博物館、文學館等文化場館的運用，或提供NGO團體、文創或展演空間等，保存古蹟的歷史價值，活化運用，擦亮台東文化的門面。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法