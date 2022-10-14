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    台東林管處推展林下經濟 林農打出「銅礦11」段木香菇品牌

    李清亮種植段木香菇有成，昨天傳授取材種菇技巧。（記者黃明堂攝）

    李清亮種植段木香菇有成，昨天傳授取材種菇技巧。（記者黃明堂攝）

    2022/10/14 09:09

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東林管處昨天在東河鄉尚德村銅礦地區舉辦林下經濟-段木香菇初階實作課程，約有40多位對段木香菇栽培有興趣的林農、部落與社區民眾參加。講師李清亮自106年起投入段木香菇產業有成，除了發展出銅礦11的品牌外，也成立了林業生產合作社，豐富的經驗與實際的產地參觀講解，讓大家收穫滿滿。

    台東林管處自106年度啟動林下經濟先驅試辦計畫，李清亮即投入參與。108年起林務局陸續開放可於林下申請栽培段木香菇及木耳、森林養蜂、金線連及原生台灣山茶，盼輔導林農、山村與部落居民接觸林下經濟產業，進而投入發展生態產業，活絡綠色山村生計。

    東河鄉銅礦地區李清亮等人投入段木香菇產業發展有成，除已成立「銅礦11」林下經濟品牌外，今年初也邀集周邊林農共同成立有限責任台東縣銅礦11林業生產合作社，目前東河鄉銅礦地區段木香菇栽植面積已近0.4公頃。

    李清亮帶領學員們實際走訪段木香菇栽培場，由段木選擇、鑽孔、植菌、林下菇場經營、種植器材說明等逐一介紹與示範，參加的學員們均表示滿載而歸。

    台東林管處長吳昌祐表示，段木香菇與太空包種植的產品，有不同的市場需求及產品特色，實際投入也有一定的技術門檻，有心投入的林農或社區可以透過課程採與，務實的學習段木香菇生產訣竅。台東處未來仍將繼續規劃相關進階課程或擴及台灣山茶等不同品項，鼓勵有興趣的民眾參與林下經濟產業，共同推廣及發展在地友善生態產業。

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