饒慶鈴發表藝術政績 稱整個台東都是美術館

台東縣長參選人饒慶鈴今天發表藝術政見。（記者黃明堂翻攝）

2022/10/13 14:02

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣長參選人饒慶鈴今（13）日發表她的藝術政績及政見，提到，4年來積極推動「藝術下鄉」等多項活動，如藝起來我家、歌仔戲下鄉等，讓鄉親更貼近藝文，未來將深化台東大美術館的理念，讓台東每個轉角都能遇見藝術帶來的精彩，持續豐富縣民的生活。

今日有多名藝文人士出席，以實際行動支持饒慶鈴競選連任。饒慶鈴說明，自上任後積極打造全縣成為大美術館，倡導「藝術下鄉」的最初動機，就是把整個台東當成一座沒有圍牆的美術館，因此持續在各鄉鎮市推動「那年，我們一起聽的歌」、「憶曲來台東」、「行動美術館」等超過百場的藝術下鄉活動，落實藝術即生活。

她說，以山海和人文地景為舞台的「台東藝穗節」、結合南迴土地與自然的「南迴藝術季」，現已成為遊客必訪的網美打卡熱點，以及辦理全台第一個身心靈品牌活動「自然醒慢活祭」。為了帶給民眾推陳出新的藝術體驗，今年更推出東部首屆聲光藝術節「台東光祭」，為知本地區注入藝文能量。

饒慶鈴表示，台東不僅有無可取代的大自然的環境，還有多元豐富的人文特色，「南島文化園區」的觀念現在可以打破了，文化不必侷限在一個特定範圍，其實整個台東都可以是美術館都是南島文化園區。明年的PASIWALI國際原住民音樂節，已規劃安排南島語系的各國音樂人來辦工作坊，讓文化更多交流。

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