台東昨2起老人死亡車禍 警籲穿淺色或反光衣服

東河鄉昨天清晨有老人走路被機車撞死。（記者黃明堂翻攝）

2022/10/13 09:16

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣東河鄉及大武鄉省道昨天清晨及晚間各傳出一件老人走馬路被汽機車撞死的事故。警方除呼籲民眾駕車應減速慢行集中精神，也提醒老人家應盡量穿著淺色或具有安全反光飾條的衣服。

大武警察分局昨天晚間接獲民眾報案，在大武鄉台9線420.8公里北上車道，發生交通事故，員警立即到場交通管制疏導，經暸解是48歲江姓民眾駕駛自小貨車沿台9線由南往北行駛，行經事故地點，不明原因撞擊行人77歲黃姓男子，致黃翁重傷送大武衛生所急救無效死亡，江姓駕駛人未受傷，無飲酒情形，詳細肇事原因大武交通小隊調查處理中。

另外，昨天清晨5點20分許，黃姓男子（21歲）駕駛普通重型機車，南向北行駛於東河鄉台11線機慢車優先道時，撞上北向南行走於同車道路側之蘇姓婦人（71歲），黃姓男子與乘客蘇姓男子於摔車後四肢挫傷送醫無生命危險；蘇女現場無呼吸心跳，由119救護車載送至台東市醫院救治，急救無效死亡。

成功分局醒駕駛朋友，除在行車前應有充足睡眠外，建議連續行駛應以1.5至2小時範圍內為度。適度休息或更換駕駛，將可大幅降低疲勞駕駛的風險。另有鑑於郊區路段多缺少路燈照明，分局也呼籲民眾家中有長輩有晨運習慣或農忙者，必須黎明清晨在道路行走時，應盡量穿著淺色或具有安全反光飾條的衣服，或配帶反光飾品甚至是手電筒，提升行走路間的辨識度，讓汽機車駕駛人可以提早發覺與禮讓，以策安全。

大武昨天有老人行走被車撞死。（記者黃明堂翻攝）

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