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    首頁　>　臺東縣

    台東紅葉溫泉風景區用地解編 縣府：期盼地方多元發展

    饒慶鈴及延平鄉長胡黃廣文針對紅葉風景特定區發布實施計畫書及相關公告。（記者陳賢義攝）

    饒慶鈴及延平鄉長胡黃廣文針對紅葉風景特定區發布實施計畫書及相關公告。（記者陳賢義攝）

    2022/10/12 12:31

    〔記者陳賢義／台東報導〕鼓勵部落青年返鄉，以及使土地更有效利用，台東縣政府進行公共設施用地專案通盤檢討，今公告延平鄉紅葉風景特定區，縣長饒慶鈴親往頒送發布實施計畫書及相關公告；饒慶鈴此次發布將學校用地（紅葉國小）變更為農業區，並將無使用的機關及停車場用地變更為社福設施用地，落實還地於民政策，期盼紅葉地區的發展更多元。

    饒慶鈴表示，縣府啟動跨局處合作，設法突破用地限制，積極推動土地利用活化，如關山親水公園土地變更、還地天后宮、執行山坡地解編等，也每月召開都市計畫委員會，在兼顧都市發展需要及維護地主權益的前提下，針對非必要性的都市計畫區私有「公共設施保留地」，加速辦理通盤檢討解編。

    此次發布實施紅葉溫泉風景特定區計畫，因應學生數減少，將久未徵收的學校用地解編0.57公頃還給民眾；另為鼓勵部落青年返鄉，也將下里聚落旁無使用需求的機關用地與停車場用地，調整變更為社會福利設施用地約1.36公頃，預先為社會住宅等所需相關設施備妥土地。

    建設處表示，考量道路交通、河道防災等功能維持，其餘公設保留地只要經主管機關評估沒有保留必要，皆納入專案通盤檢討分析。依目前規劃方案，已檢討公共設施保留地面積共約51.85公頃，減少政府徵購開闢負擔費用約98億元。目前全縣17處都市計畫區已於2021年底全數提報內政部審議，其中小野柳與紅葉溫泉風景特定區計畫已先後公告發布實施，其餘地區陸續配合內政部審議期程辦理。

    落實還地於民政策，台東縣府針對紅葉風景特定區揭開公告、頒送發布實施計畫書及相關公告。（記者陳賢義攝）

    落實還地於民政策，台東縣府針對紅葉風景特定區揭開公告、頒送發布實施計畫書及相關公告。（記者陳賢義攝）

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