男山友攻頂嘉明湖折返摔倒扭傷 消防、空勤協力搶救

空勤直升機飛抵現場吊掛受傷男山友。（記者陳賢義翻攝）

2022/10/11 12:27

〔記者陳賢義／台東報導〕1名44歲男山友攻頂南橫嘉明湖，返程時不慎摔倒腳踝骨折，台東縣消防局據報馳援，今天（11日）上午9時接觸到傷患，協助救護處置及使用SKED固定，申請空勤直升機增援吊掛，折返落地台東豐年機場，交由救護人員接駁送醫。

縣消防局10日上午近9時許獲報，一名44歲男性山友於從嘉明湖回程途中不慎摔倒導致左腳腳踝扭傷，無法行走，請求救援，立即調派一梯次共6名山域專責隊同仁前往救援，並通報林務局台東林管處及高雄市政府消防局1梯次4名消防人員出勤，由向陽森林遊樂區登山口進入執行救援任務。

消防局表示，山域專責搜救小組今日上午9時許接觸傷者，評估傷者生命徵象、協助救護處置及使用SKED固定，目前生命徵象穩定，並搜尋附近可供直升機救援位置後，立即申請直升機執行任務。空勤直升機於9時49自豐年機場起飛並搭載消防署特種搜救隊東部分隊展開救援，飛抵現場後，在消防局地面搜救人員協助下，順利將傷者吊掛返抵豐年機場，由救護車將傷者送往醫院救治。

消防局呼籲因南橫公路全線開放後，湧入大量遊客及登山行為，提醒民眾發生意外時應立即撥打119或112報案，並提供相關座標位置、登山行程、攜帶裝備食物狀況等，以提高救援效率。

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