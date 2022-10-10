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    富岡港防曬雨遮5天就毀 劉櫂豪：新台東縣府會用心做好每件事

    富岡港臨搭防曬雨遮棚不敵東北季風被吹折，就連骨架也變形。（記者陳賢義攝）

    富岡港臨搭防曬雨遮棚不敵東北季風被吹折，就連骨架也變形。（記者陳賢義攝）

    2022/10/10 19:37

    〔記者陳賢義／台東報導〕不敵東北季風的強勁，台東縣政府於富岡港搭建的防曬雨遮棚，甫完工5天，今日就被吹掀，民進黨台東縣長參選人、立委劉櫂豪競選總部批台東縣政府未事先做好評估，就急就章的選在東北季風季節施作，顯然未做好前置作業，並強調劉櫂豪新台東縣政府會用心做好每一件事情。

    前台東市長賴坤成日前透過臉書痛批富岡港是綠島、蘭嶼出入門戶，每天幾千人上下，卻永遠需要頂著大太陽或冒雨大排長龍，簡直比第三世界難民還不如，全國最爛，台東縣政府隨後在富岡港口登船處搭設防曬雨遮棚，本來的用意是要讓搭船的鄉親及遊客有個遮風避陽防曬的地方，但卻在今天東北季風的吹襲下，5天前剛完工的防曬雨遮棚今日全毀，幸好沒有損及旁人。

    劉櫂豪競選總部表示，綜觀台東每年東北季風都會造成強風吹襲，縣府選擇在東北季風季節做防曬雨遮，理應事先做好評估，強化防曬雨遮結構，尤其施工階段，台東就持續吹襲東北季風，這不是突然發生的狀況，顯然用事前評估不足。

    其次，台東暑期遊客更多，而且氣溫更高，才是需要防曬雨遮的時機點，拖到現在才做防曬雨遮，這個時間點也令人感到不解，縣政推動不分大小事都應該用心，否則就如被吹散的防曬雨遮，非但浪費公帑，而且有危險之虞。

    縣府表示，富岡港現正施作改造工程，其中也包括遮風避陽，被吹掀的防曬雨遮棚是臨時搭建，提供搭船遊客防曬遮雨，待改造工程完成就會拆除。

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