台東往返玉里接駁國慶日首發試營運 民眾讚方便

「TTGO花東溫馨接送預約媒合服務」專案國慶首發試營運，台東縣長饒慶鈴到場了解預約體驗狀況。（記者陳賢義攝）

2022/10/10 14:05

〔記者陳賢義／台東報導〕強震造成花蓮玉里到富里鐵路中斷，搭火車乘客必須轉乘公車再接火車進行接駁，台東縣政府今試行「TTGO花東溫馨接送預約媒合服務」專案，提供台東轉運站與玉里火車站各一趟次接駁，首發共有約80人預約體驗，專案正式上線預計12日公告，14日啟動。

「TTGO花東溫馨接送預約媒合服務」專案由「縱谷聯隊」車隊高調度服務，國慶首發體驗。台東縣長饒慶鈴表示，台鐵持續搶修花東線玉里富里段，預計明年1月中才會通車，民眾交通權益不能等，因此交觀處在幾天之內就爭取到國發會及公路總局的經費，並協調民間車隊投入，希望盡量減少鄉親及遊客往返北東上下月台、購票、候車等的不便。

縱谷聯隊車隊指揮官洪嘉榕表示，交通是所有人的事，918地震後看到台東運能不足、遊客不便的情況，車隊青年都很願意投入災後復原的短時期任務，這幾天密集與交觀處討論，並快速敲定國慶日當天試營運，做為正式啟動時參考。

在宜蘭當兵的小陳說，之前從宜蘭回台東約3小時，但現在必須從玉里轉接駁公車到富里、然後再接區間車回家，單趟時間要5、6個小時，還要擔心火車誤點、搭不上接駁車，剛好朋友有轉傳TTGO試營運訊息，因此立刻報名，真的很方便。

縣府表示，12日將正式推出「TTGO花東溫馨接送預約媒合服務」專案，將針對車資進行補貼、民眾固定收費，乘客須在搭乘日2天前完成線上預約，並採媒合共乘方式，遊客、台東縣民都可預約搭乘，詳細辦法12日公布、14日正式啟動。

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