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    淫狼酒後霸王硬上弓 強制性交判4年6月

    情境照

    情境照

    2022/10/10 07:58

    〔記者陳賢義／台東報導〕台東陳姓男偕友與2女在KTV包廂飲酒作樂，見女子小翠（化名）不勝酒力醉躺沙發，竟起淫念且假意帶往自己的房間休息，趁小翠意識不清霸王硬上弓，過程中小翠因痛醒抗拒叫喊不要，陳男竟使出蠻力抓傷被害人多處，繼續令人作嘔的惡行，小翠不甘受辱情緒大崩潰提告，台東地方法院審結，依強制性交罪判處4年6月徒刑。

    判決書指出，陳男為台東市一家KTV負責人之子，案發當時原與友人一同在KTV廚房飲酒，得知小翠偕友人前來消費，徵詢意見獲同意時，4人就轉往包廂一同作樂，之後見小翠不勝力、意識不清，立起歹念將癱軟的小翠抱往自己的房間休息，並利用小翠酒醉酣睡、不能抗拒的機會，先褪下被害人的女內褲性交得逞。

    過程中小翠因痛醒轉、察覺有異，旋以呼喊「不要」，並以手推之方式加以反抗，陳男不但不予理會，反升高原乘機性交犯意，施強暴壓制小翠，造成被害人右側頭部挫傷、左側胸部抓傷、右側食指裂傷、右側膝蓋瘀青，繼續蹂躪淫行。

    法官認為陳男社會生活經驗係屬無缺，理當知曉是非，且與被害人素昧平生，竟仍於一同飲酒、唱歌後，利用被害人酒醉酣睡、不能抗拒之機會，乘機性交得逞，甚至在被害人醒覺、反抗時，予以壓制而為強制性交，顯然欠缺尊重他人性自主權益的觀念，並造成被害人身、心均受有莫大傷害，尤其犯後矢口否認，飾詞狡辯稱獲得被害人同意，才發生性關係，顯未見悔意，迄今未能與被害人和解以獲原諒。

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