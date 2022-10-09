國慶連假南橫連3件山域事故 台東消防救人馬不停蹄

關山嶺山登山客腳扭傷，台東消防局搜救人員救援。（記者黃明堂翻攝）

2022/10/09 21:06

〔記者黃明堂／台東報導〕台東消防局搜救人員今天接連進行3件南橫山域事故營救任務，雪上加霜的是台20線向陽路段落石不斷，道路不通，且恰逢國慶連假期間大量登山客上山，台20線車道回堵，山下搜救人員無法上山，山上搜救人員亦無法下山。

本月7日南一段關山至海諾南山間登山客創傷案件，台東消防局地面搜救人員今早與空勤合作完成吊掛救援，第一梯次及第二梯次搜救人員共計9名在南一段山區返程途中，消防局救災救護指揮中心11點起連續接獲小關山1名登山協作高山症、關山嶺山登山客腳扭傷案件。

台東消防局獲報後通盤考量現況消防戰力，第一梯次、第二梯次搜救人員接續下山前往處理關山嶺山登山客腳扭傷案件，另小關山協作高山症案件，因需從高雄端小關山林道前往，協調高雄市消防局先行派員出動處理，並同步申請消防署、空中勤務總隊直升機搭載消防署特種搜救隊東部分隊人員展開救援，惟因現場雲層太厚、能見度不佳，直升機無法救援返程。

台東消防局搜救人員攙扶關山嶺山扭傷患者後，人員馬不停蹄，集結第一梯次及第二梯次搜救人員，考量人員體力及身體狀況，重新編組人力，由甫從關山-海諾南山南一段救援任務下山的鹿野分隊小隊長方麒鈞率領隊員胡俊雄、張雋景、張宜煒共計4名消防人員於明天再繼續執行小關山協作高山症案件，同時申請明日空勤直升機救援，期望明早有穩定的好天氣，讓高山症患者能及早下山接受適當的醫療處置。

台東消防局呼籲南橫公路全線五月開放後，假日常湧入大量遊客及人員登山，至今已發生多起山域事故，並大幅增加消防人力救援負擔，提醒登民眾從事登山活動務必嚴謹評估自身登山能力，並備妥相關裝備及器材齊全，以因應山區多變化之環境，維護自身安全。

關山嶺山登山客腳扭傷，台東消防局搜救人員救援。（記者黃明堂翻攝）

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