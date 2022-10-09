同船上銬！圍攻亮刀遊客 5蘭嶼人高喊「不容侵門踏戶」

參與施暴的蘭嶼青年晚間被警方押送台東分局。（記者黃明堂攝）

2022/10/09 20:52

〔記者黃明堂／台東報導〕26歲簡姓遊客昨天（8日）在台東縣蘭嶼疑似與當地52歲施姓居民發生行車糾紛，涉嫌亮刀、壓制施男，昨晚施男夥同上百人到「漁人部落」燒烤店討公道，現場大亂鬥，台東警方事後逮捕5名動手男子，也逮捕簡男，依傷害、恐嚇等罪移送法辦，6人今（9日）晚同船押解回台東市區，蘭嶼人在碼頭高喊「捍衛蘭嶼、不容侵門踏戶」！

台東縣蘭嶼鄉國慶連假湧進遊客，前天卻傳出遊客與在地人肢體衝突事件；起因是在地施姓男子與簡姓遊客發生行車糾紛，簡男被控亮刀、壓制施男，施男昨天晚間夥同數十名在地人到漁人部落一處燒烤店找簡男討公道，多人叫罵，並有激烈肢體動作，過程火爆，不過，簡男僅受腳部擦傷，同團則有女遊客受到驚嚇。

蘭嶼在地警力據報趕到現場時，衝突場面已經結束，衝突未進一步擴大，但台東警分局為防雙方再出現衝突，凌晨緊急調派20名警力，漏夜搭乘海巡艇趕赴蘭嶼支援，今天晚間將6嫌上銬押解搭船載回台東，到達富岡漁港時，蘭嶼青年大喊「捍衛蘭嶼、不容侵門踏戶」，簡男一派輕鬆，隨後6嫌分乘6輛警車送到台東警分局偵訊，晚間移送台東地檢署複訊。

目前逮捕的6人當中從21歲到62歲，除了26歲簡姓遊客，還有與簡男發生行車糾紛的52歲的施姓男子，施姓男子也參與昨晚到燒烤店的群架事件。相關嫌犯均依傷害、恐嚇等罪嫌，移送台東地檢署偵辦。

遊客簡姓男子（白衣）與蘭嶼人行車糾紛，被控亮刀恐嚇，今晚被警方帶到台東分局製作筆錄。（記者黃明堂攝）

蘭嶼青年群集到燒烤店找遊客簡姓男子討公道，現場發生暴力事件。（記者黃明堂翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法