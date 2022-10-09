南橫11人登山隊1失足受傷 台東消防局與空勤完成救援任務

11人登山隊伍進入南橫山區，行經關山至海諾南山間，黃姓男子失足導致臉、眼部撕裂傷，台東縣消防局與空勤直升機到場順利吊掛，將黃送往高雄就醫。（記者黃明堂翻攝）

2022/10/09 12:15

〔記者黃明堂／台東報導〕11人登山隊伍進入南橫山區，昨行經關山至海諾南山間，黃姓男子失足導致臉、眼部撕裂傷，但同行者報案後卻僅1人留守，其餘後續行程。台東縣消防局昨派4人上山後，原考量搬運今加派5人入山，所幸空勤直升機到場順利吊掛，將黃送往高雄就醫。

台東消防局表示，7日早上近10時接獲民眾報案一名60歲男性山友於南一段關山至海諾南山間，第3天路程中不慎摔倒導致臉部撕裂傷及擦挫傷並有影響視力情形，無法行走，消防局獲報後立即調派第一梯次共4名山域專責隊同仁前往救援，並同步申請消防署、空中勤務總隊直升機搭載消防署特種搜救隊東部分隊人員展開救援。

因現場雲層太厚、能見度不佳，直升機於10月7日、8日均因天候不佳無法接近而返航，由地面搜救小組在雨勢中持續挺進並於10月8日下午接觸傷患，給予患者救護處置，但患者傷口移動就會滲血，左眼視力有嚴重影響，所幸飲水、食物充足，先行在原地紮營並在旁照料，消防局獲報後立即派遣第2梯次5人上山，並攜帶本縣醫療指導醫師之醫囑止血藥物transamin上山，要讓現場高級救護技術員同仁操作使用後，與第一梯次人員會合後下山，並持續申請空勤直升機救援。

今天台東消防局第2梯次人員人員5名5點從向陽遊樂區出發，並於7點50分抵達庫哈諾辛山屋，另空勤直升機於6點48分於高雄小港機場起飛並搭載消防署特種搜救隊南部分隊展開救援，於7點37分抵達現場，在台東消防局地面第一梯次搜救人員協助下，順利將傷患吊掛成功，並於8點10分降落高雄小港機場，由高雄市消防局救護車將患者送往醫院救治，本案順利圓滿完成。

台東消防局再次呼籲因南橫公路全線五月開放後，湧入大量遊客及登山行為，至今已執行逾多次山域事故救援，大幅增加消防人人救援負擔，提醒登民眾從事登山活動務必備妥齊全相關裝備及器材以因應山區多變化之環境，以俾維護自身安全。

11人登山隊伍進入南橫山區，行經關山至海諾南山間，黃姓男子失足導致臉、眼部撕裂傷，台東縣消防局與空勤直升機到場順利吊掛，將黃送往高雄就醫。（記者黃明堂翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法