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    衝浪男瘋狂追求打工女 跟騷到派出所嗆警、PO文槓上檢察官

    歐陽姓男子跟騷瘋狂求愛，還跟進派出所嗆警、貼文卯上檢察官。（情境照）

    歐陽姓男子跟騷瘋狂求愛，還跟進派出所嗆警、貼文卯上檢察官。（情境照）

    2022/10/08 11:14

    〔記者黃明堂／台東報導〕熱愛衝浪的歐陽姓男子單戀在一名在民宿打工的女子，屢遭拒絕仍瘋狂追求，女子不堪其擾報警，警方載她到派出所做筆錄，他一路尾隨警車到派出所踢館嗆警，又在臉書發文嗆「報告檢察官大人喜歡還需要問原因嗎？」台東地方法院依違反跟騷法、妨害公務等多罪判處有期徒刑4個月。

    歐陽男明知某女拒絕其追求，今年6月間，陸續以通訊軟體傳送愛慕及邀約訊息，再打電話邀約出遊被拒，逕自進入她的工作地點當面要求約會，談話時觸摸她的手部，欲將她強行帶離，經老闆娘出面阻止，他情緒激動威脅：「老闆要強姦某女」等語。

    警方接獲報案到場處裡，並駕駛警車將被騷擾的女子帶往都蘭派出所製作筆錄，歐陽男竟駕自用小客車一路尾隨警車至都蘭派出所，並衝撞都蘭派出所之柵門，以電子通訊干擾、盯哨、守候、要求約會、言語威脅及跟蹤之方式，使她心生畏怖。

    此外，歐陽男在都蘭派出所，對兩名依法執行職務員警恫稱：「我就想灌你，我就挑釁你，你要不要進來灌我，你現在是要不要來打架，不要就不要，你什麼都不敢，單挑敢不敢，所長很強是不是，你敢下浪嗎？垃圾，弱，SUCK」等語，並以身體碰撞警員。

    歐陽男因上述行徑，台東地檢署檢察官於今年6月30日核發處分命令，命他不得對女子之身體或財產施危害、恐嚇、騷擾、接觸及跟蹤之行為，並應遠離該女之住居所、工作場所至少100公尺，但歐陽男在7月間繼續以傳訊、盯哨、守候，使她心生畏怖。歐陽男還在臉書貼文嗆檢：「報告檢察官大人喜歡還需要問原因嗎？」、「「原來，這年頭追個女朋友也會被關進監獄，真是哈利路亞阿們」。

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