數千公噸沈箱海上拖航12公里就位 台東富岡港擴港將興建南海堤

台東利嘉溪出海口陸地施作沈箱，經開挖引入海水後浮起，由拖船拖往富岡港。（記者黃明堂翻攝）

2022/10/08 10:50

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣富岡漁港擴港工程所需的沈箱重達數千公噸，昨天下午從利嘉溪出海口浮水啟航，由拖船拖行12公里，今天凌晨到港，接著將沈入海底做為基礎，接續興建堤防，並造出海埔新生地。

富岡港擴建工程共需3個沈箱，有兩個在卑南溪出海口施作，南海堤所需的一個沈箱在利嘉溪出海口施作，長30、寬25、高15公尺，遠看像座5層樓公寓，半年前在海岸施作完成，直到昨天才拖航到目的地。

縣府農業處長許家豪說，南海堤工程經費約3億元，沈箱是海堤的海底基礎構造，必須夠重夠穩，才能讓海堤在海流強勁的海中穩固護港，因此光是空的沈箱就重達數千公噸，但利用浮力原理，它仍可浮在海上。

為了讓陸地上的沈箱浮起來，數部怪手及抽水機在沈箱旁開挖及抽沙，引入海水，讓海水將沈箱下方的沙水帶離，愈挖愈深，沈箱就自然浮起來了，昨天下午4點40分啟航，往北拖12公里抵達富岡港，待預定投放的海底做最後整平，才能引入海水進入，讓沈箱沈入海底。

許家豪說，沈箱順利就位後，將在箱內投入石塊及沙石，增加沈箱的重量，這部分的工作大約要2個月，後續再進行2個月的海堤施作工程。

台東利嘉溪出海口陸地施作沈箱，經開挖引入海水後浮起，由拖船拖往富港港。（記者黃明堂翻攝）

台東利嘉溪出海口陸地施作沈箱，經開挖引入海水後浮起，由拖船拖往富港港。（記者黃明堂翻攝）

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