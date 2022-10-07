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    「台東部落工作假期」首場14至17日在和平部落 即起線上報名

    「一起parayapay巴拉雅拜部落工作假期」，邀大家體驗巴拉雅拜的熱情如火。（記者陳賢義攝）

    「一起parayapay巴拉雅拜部落工作假期」，邀大家體驗巴拉雅拜的熱情如火。（記者陳賢義攝）

    2022/10/07 14:26

    〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣政府「台東部落工作假期」系列活動，今年第一場次14日至17日將於鹿野鄉和平部落舉行「一起parayapay巴拉雅拜部落工作假期」，自即日起開放線上報名，邀請志工一同打造中興崗哨前的閒置空間、搭建小市集、舉辦星光音樂市集，重啟過往的熱鬧情景，體驗屬於巴拉雅拜的熱情如火。

    縣長饒慶鈴表示，「一起parayapay巴拉雅拜部落工作假期」是和平部落第一次舉辦，除了可一起參與打造市集空間外，志工們也將在部落族人帶領下親近這片土地，一起在溪邊捕魚，在部落的菜園裡，與部落長輩學習阿美族特色料理。

    原民處表示，鹿野鄉和平社區原名「parayapay」，阿美族語意為「以物易物」之地，因昔日常與鄰近部落及族群交換物品而得名。社區位於卑南溪與鹿野溪的匯流之處，水源豐富、土地肥沃，沿途的水稻風景，在陽光下顯得更加耀眼，直直通往部落的道路上，遠遠望去的海岸山脈襯托著片片田野、以及靜謐有如山中小城。這次以「一起parayapay巴拉雅拜」作為主題，藉由傳承以物換物的分享及惜物精神，把自己擁有的跟他人交換，不只是分享作物的喜悅，更是透過交換讓感情流動。

    而巴拉雅拜部落旁的中興崗哨，早期是軍事駐守的位置，為保護交通要道，隨著鐵路拓寬等調整，中興崗哨也隨之裁撤而荒廢，近期經由部落返鄉青年重新打造為餐飲休憩空間，並成為鹿野環鄉自行車道的休憩點。

    原民處表示，「一起parayapay巴拉雅拜部落工作假期」熱烈報名中，之後還有歷坵部落、大王部落及武陵部落工作假期，等著大家來不只有認識，更是參與，成為台東部落的一家人。

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