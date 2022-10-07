東縣首次比特犬絕育補助開跑 籲飼主儘快預約辦理

比特犬絕育補助開跑，籲飼主儘快預約辦理。（記者陳賢義翻攝）

2022/10/07 13:59

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣比特犬絕育補助正式開始囉！即日起至12月20日止，補助對象為已辦理寵物登記但尚未絕育的比特犬飼主，公犬補助2千元，母犬補助2千5百元，呼籲飼主儘快攜帶犬隻前往縣內3間補助簽約醫院辦理。

台東縣政府表示，依農委會公告今年3月1日起比特犬為「指定禁止飼養或輸入之動物」，已經飼養的飼主必須提出2022年3月1日前已飼養證明，如預防注射紀錄等，並於2023年2月28日前完成寵物登記，逾期未登記者經查獲將依動物保護法第26條規定處5萬以上至25萬以下元罰鍰，並得沒入犬隻。

動物防疫所所長黎煥棠表示，經訪視全縣純種比特犬約有270隻，其中尚未絕育有198隻，除生理因素條件經獸醫師診斷不適於施予絕育手術的犬隻可申報免絕育，其餘比特犬均務必完成絕育，呼籲尚未替比特犬絕育的飼主儘快攜帶犬隻完成絕育，降低比特犬衍生的公共安全等問題。

黎煥棠表示，即日起比特犬飼主可向縣內瑞興動物醫院、中華動物醫院及心語動物醫院等3家配合的動物醫院預約申請辦理，公犬補助2千元，母犬補助2千5百元，飼主仍需部分負擔；另也提醒飼主如尚未完成寵物登記者，儘快前往動物防疫所登記備查，若至2023年2月28日止仍未登記完成者，將依法開罰。

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