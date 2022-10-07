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    縣府預備金是用來緊急救災的！劉櫂豪：饒慶鈴不該用來做選舉宣傳

    預備金用在應急，劉櫂豪批饒慶鈴不該用來做選舉宣傳。（記者陳賢義翻攝）

    預備金用在應急，劉櫂豪批饒慶鈴不該用來做選舉宣傳。（記者陳賢義翻攝）

    2022/10/07 13:34

    〔記者陳賢義／台東報導〕縣政府的預備金是應急用的！劉櫂豪競選總部今譴責台東縣長饒慶鈴為求連任，動用第一預備金數百萬元印製「縣民手冊」，利用行政資源作競選大內宣，浪費公帑，劉櫂豪則強調，新台東縣政府會善用每筆經費。

    劉櫂豪指出，政府預算編列的第一預備金通常是應急之用，近日917、918台東發生多處強震，受災戶近500戶，饒慶鈴應該動用這筆經費緊急救災，但是媒體報導饒不去勘災，卻忙著去跑競選場合。而且身為地方父母官，饒慶鈴還動用了預備金，花了數百萬元來印製宣傳用的「縣民手冊」。

    如此大規模全面的郵遞縣民手冊，甚至同一地址收到好幾份，許多民眾質疑，饒慶鈴如何取得他的姓名與地址？是否有濫用行政資源作為選舉宣傳的用途？綜觀手冊內容，整冊114頁，有57頁的篇幅是饒慶鈴個人的形象宣傳，剩下一半是網路可查的聯繫電話及承辦業務。

    劉櫂豪表示，省下這筆預備金可以做縣民更需要的事情，包含安置受災戶、緊急修繕，並進行身心輔導等工作。縣政府的便民服務、台東的多元文化與活動，應該從平日的施政與生活中就能感受到，而不是選舉到了才動用預備金做個人形象宣傳。

    「饒慶鈴做不好，換劉櫂豪來做。」劉櫂豪說，他會慎重動用每一筆預算，讓每一筆政府公帑的支出都能呈現出應有的價值，讓台東持續進步，提升每個縣民的光榮感。

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