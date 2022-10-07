綠島岸際礁岩驚見受困綠蠵龜 海巡忙助回歸大海

覓食迷途的綠蠵龜受困礁岩間游不出。（記者陳賢義翻攝）

2022/10/07 12:11

〔記者陳賢義／台東報導〕1隻綠蠵龜疑因覓食迷途受困綠島礁岩，海巡署東部分署第一三岸巡隊綠島安檢所獲報趕往，發現受困綠蠵龜似有受傷，徘徊在岸際礁岩間游不出，立刻通報台東縣政府畜產保育科，隨後配合漲潮時段，利用帆布拖帶，順利將這隻迷途的綠蠵龜送返大海。

第一三岸巡隊表示，海巡署第十巡防區指揮部是在昨天（6日）上午10點53分許獲報，有民眾透過撥打118服務專線通報，指稱於綠島龜灣岸際發現受傷活體海龜，立即派遣綠島安檢所前往處理，並通報畜產保育科及海洋保育署第十工作站知悉。

第一三岸巡隊指出，綠島安檢所官兵抵達現在岸際發現活體海龜，就地看管照護，並對海龜進行丈量，長56公分，寬46公分，經與屏東海洋生物博物館助理員聯繫，獲覆海龜品種為「綠蠵龜」，應為覓食時受困於潮池中，經觀察海龜狀況平穩無受傷，且能定時抬頭換氣，待漲潮時海龜會自行離去，但下午漲潮時仍發現海龜無法自行游出，進而與中研院研究助理員運用帆布拖帶方式，於下午4點漲潮時段，成功將受困海龜送回大海。

第一三岸巡隊呼籲，東部海域常有保育類海洋生物迷航擱淺，民眾如有發現，請立即撥打海巡署118服務專線，由海巡人員協助處理，維護永續海洋資源。

海巡人員利用漲潮時段，以帆布拖帶方式，將受困綠蠵龜送返大海。（記者陳賢義翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法