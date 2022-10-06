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    台鐵南迴線斷線延誤發車 普悠瑪暗夜撞飛男子彈落樹叢身亡

    普悠瑪列車車頭血跡斑。（記者陳賢義翻攝）

    普悠瑪列車車頭血跡斑。（記者陳賢義翻攝）

    2022/10/06 18:08

    〔記者陳賢義、劉慶侯／綜合報導〕台鐵北上327次普悠瑪自強號列車今天凌晨行經南迴線太麻里到知本站區，因大武到瀧溪間電車線斷落無法供電，漆黑中撞飛1名跨越軌道男子，男子噴飛入草叢，當場慘死。警方查出死者彭姓男子疑似是計程車運將，初步排除他殺或外力因素，肇事原因調查釐清中。

    鐵路警察局花蓮分局今天凌晨1點左右接獲鐵路管理局通報，327次普悠瑪自強號列車行經太麻里到知本站區間，發現1名男子站立於軌道旁，立即鳴笛緊軔，但仍來不及擦撞上，男子當場死亡。花蓮分局指出，案發現場視線不佳，死者遺體噴飛到坡坎下樹林，警消蒐證、救援工作難度倍增，歷經1個多小時的努力，終於排除事故現場，讓列車駛離。

    花蓮分局說，死者身上只有兩張提款卡，又時值深夜，身分查證困難，警方不眠不休追查到今天早上8點左右，利用在死者身上找到的汽車鑰匙和遙控器，根據示警聲和方向燈閃爍，找到停放在台東縣太麻里鄉華源6號橋路旁計程車。

    警方打開車門，發現手機1支、行車證1張及一些藥品，循線查知死者是彭姓男子，通知家屬到場製作筆錄，再報請檢察官相驗。

    花蓮分局也呼籲，嚴禁進入鐵路路線軌道，除了違反刑法、鐵路法等相關罰則外，更可能導致事故發生，影響旅客權益，雙十國慶連續假期將近，警方除加強編排巡邏勤務防制事故發生與取締違規，全力維護鐵路安全，「法律無假期」，更呼籲民眾請勿以身試法，讓生命遭受到危害。

    事發路段。（記者劉慶侯翻攝

    事發路段。（記者劉慶侯翻攝

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