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    台東寶華橋重建經費 劉櫂豪爭取中央全額補助

    寶華橋重建，工程會允諾寶華橋重建會加速辦理，並協調水利署負擔重建經費，不足部分以災後重建經費辦理。（記者陳賢義攝）

    寶華橋重建，工程會允諾寶華橋重建會加速辦理，並協調水利署負擔重建經費，不足部分以災後重建經費辦理。（記者陳賢義攝）

    2022/10/06 16:51

    〔記者陳賢義／台東報導〕強震重創台東縣鹿野鄉寶華橋，造成橋面錯位隆凸，立委劉櫂豪今在立院交通委員會質詢交通部及公共工程委員會，針對917、918強震造成台東鐵路中斷，交通疏運措施，寶華橋受損重建，以及觀光振興方案等，要求交通部改善鐵路及接駁疏運，研議機票補貼以及觀光振興自由行旅遊補貼措施，並要求工程會寶華橋重建，所需經費由水利署及災後復建經費支出。

    劉櫂豪表示，強震造成鐵道橋樑秀姑巒溪橋受損，修復所需作業時間約4至6個月，台鐵局因應花東間鐵路中斷，改以公路接駁方式以及台東至富里段以區間車疏運，但礙於人力調度等主客觀因素，目前台東鄉親搭乘鐵路北上能夠上午11點前抵達台北的車次目前僅六日一有開行的405車次可搭乘，要求台鐵局應再增開以因應鄉親需求。另針對台鐵訂位系統，因應鐵路中斷，相關公告放在旅客須知頁面，應該要放在訂位系統裡，才能讓旅客有清楚的資訊，告訴民眾如何透過訂位系統，能夠訂位到台東。

    劉櫂豪表示，因應鐵路中斷民航局已協調業者平日加開加班機，但航空票價相對鐵路票價，增加支出約3倍；目前鐵路輸運無法滿足必須上午抵達北部的洽公、就醫需求民眾，他要求交通部盡速研議，針對鐵路中斷期間，台東鄉親應予票價補貼措施，要求交通部應重視這個問題，積極與行政院來溝通研議。

    劉櫂豪說明，強震造成台東寶華橋結構受損，該橋樑連接卑南溪兩側主要道路197線道及台九線，是重要連通橋樑，重建所需經費高達5億餘元，地方負擔沉重，工程會應擔負起主導重建的責任，督促水利署及公路局協助審議，所需重建經費協調中央相關單位來處理。工程會允諾寶華橋重建會加速辦理，將橋墩加高，橋面加寬加長，並協調水利署負擔重建經費，不足部分以災後重建經費辦理。

    其次，地震後影響台東觀光旅遊，觀光局第一時間也公告團客到台東住宿旅遊加碼1萬元的措施，但目前因鐵路中斷，自駕的自由行旅客也很多，他也要求觀光局再研議針對自由行的振興方案，協助振興台東觀光。

    改善台東交通疏運，劉櫂豪在立院向中央力爭全額支出寶華橋重建經費。（記者陳賢義翻攝）

    改善台東交通疏運，劉櫂豪在立院向中央力爭全額支出寶華橋重建經費。（記者陳賢義翻攝）

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