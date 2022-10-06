推動智慧城市 台東縣府發表綠島圖資暨3D實景建模成果

讓偏鄉不再是偏鄉，台東縣府發表綠島高精度圖資暨3D實景建模成果。（記者陳賢義攝）

2022/10/06 14:35

〔記者陳賢義／台東報導〕推動台東縣智慧城市目標，加速數位基本圖資資料庫的建置，縣府今辦理「零距離探索太平洋上的數位雙星 萬呎高空下的「台東藍」-綠島高精度圖資暨3D實景建模成果發表會」，展示綠島高解析數值地形、高精度的三維實景建模建置成果；副縣長王志輝表示，目前縣府已全面推動蘭嶼及綠島地區基本資料圖籍數值化整合，未來也將朝美景城鄉、智慧城市的目標精進。

王志輝表示，綠島、蘭嶼因限於海洋阻隔地理隔閡及天候影響致交通不便，以至於基礎或公共建設不足，建設發展規劃所需的基本圖資也不符時宜，導致整合運用困難。繼2年前縣府舉辦「蘭嶼高精度數值地形圖、3D模型成果發表會」，希望藉由航空測量及3D建模技術建置高精度、高品質的圖資來降低城鄉數位落差，並作為各級機關為蘭嶼擘劃未來藍圖之用，成為全台第一個擁有精緻3D模型的離島。

繼又努力精進，在離島建設基金中爭取經費，辦理「綠島鄉高精度數值地形圖精進暨3D數值實景建模測製計畫」。以先進航空攝影及空載光達技術，優規建置了綠島高解析度網格間距0.5m數值地形模型、6cm高解析正射影像及全島3D實景建模模型提供各界使用。

地政處表示，此案採用全世界最大像幅、像素計9億畫素的傾斜相機執行全島航拍，建置全島建物LOD2等級的三維模型，更挑選了綠島燈塔、燈塔園區、遊客中心、人權紀念公園、國家人權博物館、人權文化園區-八卦樓、中正堂、公館國小、綠島鄉公所、綠島免稅商店等10處重要地標以LOD3等級的精緻建模。相關數值地形圖資、3D模型的成果皆可輔助各界應用於地籍測量、觀光導覽、土地開發、災害防治、淹水模擬等多用途。

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