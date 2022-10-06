台東「胖S」 、「褲龍」甜蜜同框 宣傳裝設住宅用火災警報器

台東縣消防局「胖S」 、「褲龍」甜蜜同框，宣傳裝設住宅用火災警報器。（記者陳賢義翻攝）

2022/10/06 14:12

〔記者陳賢義／台東報導〕打火兄弟搶災救難火裡來水裡去，發生火警時更是冒著生命危險，台東縣消防局為推廣「住宅用火災警報器」發奇想，仿效藝人大S甜蜜同框老公具俊曄的美照，找來自家人穿著睡袍和襪子，手持警報器依偎在床舖上，宣傳照片透過網路平台大放送，強調家裝住宅用火災警報器，讓他們一夜好眠到天亮，睡醒也能很時尚！

「因爲家中裝住宅用火災警報器，我才能每天睡美容覺，睡的安心且皮膚白皙」Smoke Detector10月號封面人物，縣消防局特別邀請到池上分隊 「胖S」 和台東分隊「褲龍」，展示秋冬最新居家穿搭，並於專欄中分享他們睡的安穩秘訣，就是家裝住宅用火災警報器，讓他們一夜好眠到天亮。

縣消防局表示，火災發生時，火煙往往較晚發現，以致於來不及應變或避難逃生，造成人員傷亡，因此，裝設住宅用火災警報器可提早預警火災發生，提早應變與避難逃生，降低火災傷亡。

消防局表示，住宅用火災警報器設置是依據消防法第6條規定，未設置火警自動警報設備的住宅、旅館、老人福利機構場所及中央主管機關指定的場所，應設置住宅用火災警報器。至於設置所在，包括寢室、廚房（定溫式）、樓梯（離子式、光電式；另外，有寢室的樓層，但該樓層為避難層者，不在此限；僅避難層有寢室者，通往上層樓梯的最頂層；非屬前三款規定且任一樓層有超過7平方公尺的居室達5間以上者，設於走廊，無走廊者，設於樓梯。裝置住宅用火災警報器，保障生命財產安全，多一分準備，就多一分保障。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法