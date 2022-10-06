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    補助新港區漁會製冰廠補強及設備更新 劉櫂豪力爭987萬元

    協助新港區漁會製冰廠補強及設備更新，劉櫂豪自漁業署力爭補助987萬元。（記者陳賢義翻攝）（記者陳賢義攝）

    協助新港區漁會製冰廠補強及設備更新，劉櫂豪自漁業署力爭補助987萬元。（記者陳賢義翻攝）（記者陳賢義攝）

    2022/10/06 12:07

    〔記者陳賢義／台東報導〕協助新港區漁會製冰廠補強及設備更新，立委劉櫂豪向漁業署爭取補助987萬元辦理「台東縣新港區漁會製冰廠緊急安全臨時性補強工程及製冰冷凍設備汰舊更新計畫」；劉櫂豪表示，新港區漁會製冰廠為東部海域重要漁業設施，為避免漁民無冰可用，他協助爭取製冰廠補強及設備更新，後續另研議爭取新建製冰廠，盼能提升漁民作業量能，增加產值，促進當地漁業發展。

    劉櫂豪表示，成功鎮新港漁港為東部海域重要漁業基地，而製冰廠為漁民作業漁獲保鮮最重要的設施，新港漁會製冰廠自1997年起造至今約26年，設備受海風侵襲，牆面結構等經強震，已嚴重影響製冰效率及安全，尤其目前製冰廠房設於2樓，1樓為冷凍庫，製冰廠結構經評估無法長期支撐2樓製冰水池重量，漁會已規劃研議另新建製冰廠，確保後續營運量能，惟現階段考量漁民用冰需求不能中斷，因此先提報製冰廠補強及更新設備計畫，方能確保在新廠房建好前能繼續作業，保障漁業產值。

    劉櫂豪表示，新港區漁會擬定「台東縣新港區漁會製冰廠緊急安全臨時性補強工程及製冰冷凍設備汰舊更新計畫」，總經費1604萬4千元，他協助向漁業署爭取補助987萬元。後續也將持續協助漁會繼續向漁業署提報製冰廠新建計畫，再爭取漁業署協助，而此次更新汰舊的製冰設備也將移轉至新製冰廠，讓營運量能不中斷，協助漁業發展。

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