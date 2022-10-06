台鐵南迴線夜不平靜！電線斷落阻通行 復駛後普悠瑪又撞上行人

電線斷落阻通行，恢復通行又傳普悠瑪撞死人，南迴線昨愈夜愈不平靜。（民眾提供）（記者陳賢義攝）

2022/10/06 12:12

〔記者陳賢義／台東報導〕台鐵局南迴線昨晚因大武至瀧溪間電線斷落列車受阻，好不容易利用夜間列車空檔全力搶修恢復行駛，今日凌晨１時許，又傳出普悠瑪列車經過太麻里南坑段撞上1名站在鐵軌旁的男子，警消人員據報馳援，男子已明顯死亡，詳實肇事原因正由鐵警調查釐清。

台鐵局南迴線昨天下午4時30許發生台東大武至瀧溪間發生電車線斷落約200公尺，造成無法供電，影響對號列車行駛，晚間6時50分路線開通，暫時以柴電機車牽引恢復通車，後續利用夜間列車空檔全力搶修，以使今日列車正常行駛，截至昨夜9時止，事故影響計17列次、旅客1581人。

搶修人員忙得天翻地覆，今日凌晨1時許又傳出普悠瑪列車撞死人的意外。根據列車司機員表示，發現男子站在鐵軌旁時，已來不及煞車就擦撞到。台東火車站長鄭成忠表示，電線斷落加上撞死人意外，造成列車延誤了15分鐘。

台鐵表示，今日凌晨1時01分許，於知本至太麻里間（78K+13處）因民眾侵入路線遭327次（新左營往返台東，普悠瑪）列車撞及，當場死亡；經路警蒐證及現場清理後 ，327次列車於凌晨2時48放行，列車上約40位旅客。知本站鐵路警察則表示，男子年約40歲，為何凌晨會出現在鐵軌旁，仍須調查釐清。

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