饒慶鈴發表青年政績 邀青年現身說法

台東縣長參選人饒慶鈴今天發表青年政績及政見。（記者黃明堂翻攝）

2022/10/05 16:22

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣長參選人饒慶鈴今天發表縣長選舉的青年政見，並敘述縣府這4年來輔導青年創業、發展產業吸引青年返鄉或東漂的成果。饒慶鈴強調，青年政策不能只有單一角度，而必須從招商、就業、協助創業、培育人才、甚至是成家育兒等面向，提供全方位青年輔導及服務。

饒慶鈴說，4年來活絡地方產業，為青年創造就業及創業機會，也致力協助青年成家育兒無煩惱，從出生到成長都顧好，包括全台最高生育補助、免費到宅坐月子、加碼補助使0至2歲公私立托嬰月費一致，並增加2至6歲幼兒收托能量。

威豪健身事業董事長陳俊宏帶著數名身材健美的健身教練一起現身力挺饒慶鈴。他說，4年前饒縣長跟他講了一段話：「你要給台東人一個安全的環境，學習怎麼運動。」這幾句話開啟了他開辦健身房的想法，現正積極籌設3館，不僅創造了許多就業機會，也培養了很多年輕人。

「環山雅築」的老闆楊文廣，多年前他從國外漂回台東，在距離市區半小時車程的太麻里山上的開民宿，員工全部來自外地。他感謝饒慶鈴所領導的縣府團隊有一個非常開放的態度，願意接受不一樣的想法。

獲全國中正盃街舞比賽冠軍的台東子弟蔡仁豪提到自身經驗，他說，其實台東人跳舞是不會輸給任何人的。於是他決定留在台東，成立舞蹈教室，幫助更多喜歡跳舞的年輕人。蔡仁豪說，透過跳舞可以認識自己，6屆的舞蹈成果展，感謝饒慶鈴一直支持他。

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