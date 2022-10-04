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    東縣環保局結合農會提倡農廢轉為好資源 減少焚燒污染

    提倡農廢轉為好資源，環保局結合農會呼籲農友減少焚燒污染。（記者陳賢義攝）

    提倡農廢轉為好資源，環保局結合農會呼籲農友減少焚燒污染。（記者陳賢義攝）

    2022/10/04 11:58

    〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣環保局為改善農業廢棄物露天燃燒行為，除加強稽查外，也結合農會辦理多場農業廢棄物焚燒改善及資源再利用宣導說明會，呼籲農友將農業廢棄物資源再利用，不要隨意焚燒，避免因違反空氣污染防制法遭罰款1200元至10萬元，維護優質空氣品質的同時，也守護自己與他人的健康，創造台東的循環經濟，讓農業與環境永續發展。

    台東是農業大縣，種植稻米、多種果樹等農作物，生產過程產生的廢棄物如未妥善清理而隨意焚燒，恐造成空氣污染，影響空氣品質及人體健康，也不利環境及農業永續的推展。縣府表示，推動友善環境耕作的永續農業，也兼顧農業廢棄物資源循環再利用的永續環境，其中農作產生的廢棄物，除如非分解性的塑膠資材，如膜、繩、網等類應交由合法清除處理機構。

    另可分解的植物性廢棄物，如稻稈、落果、修剪後樹枝等，則可轉化為再利用的資源，例如破碎後掩埋腐化增加土壤有機質、提升地力，稻稈覆蓋鋪設田間抑制雜草或覆蓋鋪設裸露地抑制揚塵，稻稈、廢樹枝加工為生質能燃料或農作資材（如培育菇類），有效改善燃燒空氣污染情形，達到廢棄物減量及循環經濟的效果。

    環保局表示，以近幾年稻作收割後稻稈燃燒陳情案為例，案件數從2018年的44件降至2021年的2件，2022年至9月底止0件，逐年減少，呼籲農友除了因農作病蟲害且經農政主管單位許可燃燒者外，都能改變傳統貪圖便利而一把火燒掉農業廢棄物的習慣，將農廢再利用為好資源，避免焚燒行為觸犯空氣污染法規而受罰。

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