5年28次招標 成功鎮重安一號橋終於動土

成功鎮重安一號橋工程今天動土。（記者黃明堂翻攝）

2022/10/03 17:07

〔記者黃明堂／台東報導〕成功鎮公所爭取重安一號橋工程計畫，歷經5年28次招標皆因工程地點偏遠、施作困難及原物料上漲等諸多因素流標，在縣府積極檢討協助公所，劉櫂豪等立委配合爭取經費，終於發包並於今天舉行動土典禮，工期10個月。

今天動土典禮由成功鎮長黃博昌主持，縣長饒慶鈴表示，工程位於重安部落上方，此一道路原本為過水路面，族人使用約20餘年，不過，颱風洪峰期大水暴漲，過水路面無法通車及運送農作物出入，因此，向中央提出相關計畫爭取經費挹注，歷經5年進行28次招標皆因工程地屬偏遠地區，不易抵達工區位置，施作困難，致無廠商投標而流標，又遇到疫情關係，原物料上漲，致工程預算與實際執行成本有落差。

饒說，縣府積極檢討協助公所向原民會爭取經費，中央支持同意經費提高至4080萬元，為成功鎮博愛里重安部落社區爭取一條平安既安全的橋梁道路。

立委劉櫂豪說明，成功鎮重安部落位於都威溪出海口北岸，部落原有通行橋面為過水路面型式常因豪雨溪水暴漲無法通行，2017年11月他邀集原民會、成功鎮公所現場會勘，爭取原民會允諾補助2160萬元，但工程經重新設計規劃後，所需經費不足，他協助修正計畫增加補助總經費3672萬元。

劉櫂豪表示，重安一號橋改善完成後，能提供部落安全通行進出，且該路段通往重安瀑布，提升用路安全後，能促進部落的觀光發展，改善生活環境。

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