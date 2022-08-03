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    台東市50位模範父親今受獎 最年長93歲

    台東市公所今天表揚模範父親。（記者黃明堂翻攝）

    台東市公所今天表揚模範父親。（記者黃明堂翻攝）

    2022/08/03 11:50

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東市公所今舉辦模範父親表揚，共計有50位各里、社區或部落的模範父親接受表揚。因為疫情的緣故，爸爸們僅由一名家人陪同進會場由公所同仁貼心為爸爸們掛上彩帶，一樓設置立可拍拍照機，爸爸們可以利用各式道具，與家人拍出Q萌的可愛照片。

    今年的模範父親最高齡為93歲的林棟樑，最年輕的是57歲的曾明義，特別的名建築師鍾昇遠父親鍾孟康收起30多年的文具行，在50多歲考上書記官，在律師事務所服務。

    曾在公所擔任民政課長及秘書的曾世聰，在歷經基層警察、鄉鎮公所及縣府等公職後退休，積極從事志工行業，退休生活過得很充實；知名原住民雕刻家陳文生，擔任建和部落第69帶頭目外，其雕刻作品受邀至加拿大、紐約展出。

    70歲的吳曙崗長子為日本京都大學準教授，女兒為新生國小組長，女婿為長榮海運船長，退休後擔任志工，曾獲106年「金馨獎」，同時也認真延續鄉土教育，曾獲得省府績優台灣鄉土文史教育暨藝術有功人員。

    表揚大會由悠揚的管絃樂聲揭開序幕，市長張國洲與縣表揚的5名父親岳子明、張見興、鍾孟康、陳榮林、呂春長及原住民代表高金炳共同切蛋糕慶賀佳節。

    張國洲，指出，八月是屬於父親的月份，父親如大樹般的守護子女，不僅是家人的依靠，更有許多樂善好施回饋鄉里的事蹟，公所透過表揚大會彰顯模範父親為家庭犧牲奉獻的精神。

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