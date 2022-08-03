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    減緩離島垃圾處理壓力 東縣至7月底清運逾1200公噸垃圾

    減少綠島、蘭嶼兩鄉垃圾處理壓力，環保局從年初至7月底清運回超過1200公噸垃圾。（記者陳賢義攝）

    減少綠島、蘭嶼兩鄉垃圾處理壓力，環保局從年初至7月底清運回超過1200公噸垃圾。（記者陳賢義攝）

    2022/08/03 08:59

    〔記者陳賢義／台東報導〕疫情帶動島內旅遊更趨蓬勃，台東綠島、蘭嶼兩自然生態和人文風情備受青睞，每逢連假和寒暑假都會湧進大量觀光客，但垃圾問題也伴隨而來，台東縣環保局為減緩離島垃圾處理壓力，分別於3月及5月與廠商簽訂契約，統計今年初至7月，兩離島總計已轉運超過1200公噸垃圾，呼籲在地居民及登島遊客減少一次性用品，共同為兩離島的永續發展努力。

    環保局表示，一般廢棄物的產生量隨著觀光客湧入而倍增，離島一般廢棄物轉運計畫更顯得重要，今年度兩離島垃圾轉運招標雖然歷經波折，環境保護局仍積極辦理招標清運。其次，因應兩離島地區交通不便，垃圾去化困難，要維護兩離島的永續發展性，除了進行垃圾轉運計畫外，更重要的是呼籲在地居民或遊客垃圾應從源頭減量，減少使用一次性用品，並養成做好垃圾分類的好習慣，減少垃圾轉運去化的壓力。

    環保局表示，針對兩離島垃圾處理問題，歷年均辦理轉運計畫標案，希望藉由垃圾轉運回台東富岡漁港後，再進行後續去化處理，以減輕離島垃圾處理壓力，目前兩離島總計已轉運超過1200公噸垃圾，分蘭嶼鄉超過950公噸，綠島則轉運超過250公噸，預計今年底計畫完成後，有效釋放掩埋場內的貯存空間。但垃圾轉運為治標手段，減少一次性用品使用量才是解決離島垃圾問題的治本之道。

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