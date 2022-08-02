胞兄、表哥逞獸慾 輪番猥褻近親妹

情境照。（資料照）

2022/08/02 10:53

〔記者陳賢義／台東報導〕男子阿強（化名）和阿忠（化名）為表兄弟，竟為滿足淫慾罔顧親緣，輪番猥褻未成年的親妹和表妹，致使被害人阿琴（化名）身心重創，但礙於家族重男輕女觀念嚴重，害怕遭到長輩責罵，只能選擇原諒不要求賠償，但需接受法律制裁，一審分別判處2被告9月及10月徒刑，2男不服提上訴，二審駁回。

判決書指出，阿強及阿忠各是阿琴同母異父兄長、表兄，與阿琴均具有家庭暴力防治法第3條第4款所定的家庭成員關係，未料，2男竟分別基於強制猥褻的犯意，將魔爪伸向親人。阿強於2019年7月間，在住家廚房以蠻力強吻親妹，還伸手入衣、褲內撫摸被害人的胸、臀部及下體，猥褻得逞。阿忠則於同年月，不顧表妹極力反抗，上下其手又強吻，猥褻得逞，事後食髓知味又再犯。

一審法官認為2男分別為被害人被告人的同母異父兄長、表兄，互有親緣，彼此關係顯非陌生，本應時刻恪遵兄妹分際，呵護被害人長大成人，竟均罔顧倫常強制猥褻，以逞私慾，足認其等尊重他人性自主權益有所欠缺，更嚴重衝擊我國維護未成年人身心健全發展的社會重大價值。2男不服判決提上訴，二審法官認為原審量刑並無不當或違法的情形，駁回上訴。

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