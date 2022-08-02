為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺東縣

    劉櫂豪潛海 批台東縣府放任破壞綠島海底生態

    劉櫂豪潛水宣示造好新台東，注重生態保育。（記者黃明堂翻攝）

    劉櫂豪潛水宣示造好新台東，注重生態保育。（記者黃明堂翻攝）

    2022/08/02 10:39

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣府發包綠島港口工程，發生承包商施工破壞海底珊瑚礁事件。立委劉櫂豪特別潛水宣示用重視生態保育的態度，確保永續經營，批評縣府監督不力。

    劉櫂豪指出，綠島海底資源是重要的自然資產，被譽為潛水勝地的綠島石朗保護區，今年6月間海底明星景點「摩艾石像」珊瑚礁遭斷頭，7月底又有民眾發現縣府外包工程船的錨鍊繼續在海底拖曳破壞珊瑚。綠島港口工程造成海底生態破壞，台東縣政府缺乏應有的監督，對於廠商的破壞，僅核處以15萬元罰款。

    他說，不久前，同樣的縣府工程，在執行改善縣立體育館時，施工單位發現雨燕鳥巢，主動求助縣府，縣府美其名幫雨燕打造木製鳥屋，還以媒體大肆報導，卻遭動保團體及專家批評，根本是雨燕的生態浩劫。

    劉櫂豪指出，無論從綠島的海底生態破壞，還是從雨燕的棲地打亂，台東縣府對於生態保育的態度，不僅沒有進步的觀念，也沒有針對生態保育落實的生態檢核SOP，因此遇到問題，不是根本毫無監督，就是用錯的方式來處理。

    劉櫂豪提出「造好 新台東」，主張未來縣政發展的重大開發建設要 納入公民參與，讓民間團體、專家學者的生態保育的意見納進來，同時開放全民監督，在執行過程中，公開透明，共同打造美麗家園，用對的方式來逐步建設台東，用重視生態保育的態度，來確保永續經營。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台東縣長選舉 看板拚口號 劉櫂豪造好新台東 饒慶鈴綻放台東藍
    2022/07/31 05:30

    台東縣長選舉 看板拚口號 劉櫂豪造好新台東 饒慶鈴綻放台東藍
    競選看板拚口號！劉櫂豪：造好新台東 饒慶鈴：綻放台東藍
    2022/07/30 13:22

    競選看板拚口號！劉櫂豪：造好新台東 饒慶鈴：綻放台東藍

    視野永恆 環景唯一！單元特區全視角建築
    自由開講》台東真的需要換人來建設
    2022/07/25 12:00

    自由開講》台東真的需要換人來建設
    劉櫂豪組2022新台東戰隊 母雞帶小雞拚勝選
    2022/07/20 10:10

    劉櫂豪組2022新台東戰隊 母雞帶小雞拚勝選

    日本主婦推薦超市必買調味料 C/P值最高是它
    Kolas：無懼之人榮耀花蓮 劉櫂豪：打造「南島首都」新台東
    2022/07/06 16:21

    Kolas：無懼之人榮耀花蓮 劉櫂豪：打造「南島首都」新台東
    六度參選台東縣長 劉櫂豪：給我4年實現居住正義
    2022/07/06 15:50

    六度參選台東縣長 劉櫂豪：給我4年實現居住正義
    臺東縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播