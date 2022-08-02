劉櫂豪潛海 批台東縣府放任破壞綠島海底生態

劉櫂豪潛水宣示造好新台東，注重生態保育。（記者黃明堂翻攝）

2022/08/02 10:39

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣府發包綠島港口工程，發生承包商施工破壞海底珊瑚礁事件。立委劉櫂豪特別潛水宣示用重視生態保育的態度，確保永續經營，批評縣府監督不力。

劉櫂豪指出，綠島海底資源是重要的自然資產，被譽為潛水勝地的綠島石朗保護區，今年6月間海底明星景點「摩艾石像」珊瑚礁遭斷頭，7月底又有民眾發現縣府外包工程船的錨鍊繼續在海底拖曳破壞珊瑚。綠島港口工程造成海底生態破壞，台東縣政府缺乏應有的監督，對於廠商的破壞，僅核處以15萬元罰款。

他說，不久前，同樣的縣府工程，在執行改善縣立體育館時，施工單位發現雨燕鳥巢，主動求助縣府，縣府美其名幫雨燕打造木製鳥屋，還以媒體大肆報導，卻遭動保團體及專家批評，根本是雨燕的生態浩劫。

劉櫂豪指出，無論從綠島的海底生態破壞，還是從雨燕的棲地打亂，台東縣府對於生態保育的態度，不僅沒有進步的觀念，也沒有針對生態保育落實的生態檢核SOP，因此遇到問題，不是根本毫無監督，就是用錯的方式來處理。

劉櫂豪提出「造好 新台東」，主張未來縣政發展的重大開發建設要 納入公民參與，讓民間團體、專家學者的生態保育的意見納進來，同時開放全民監督，在執行過程中，公開透明，共同打造美麗家園，用對的方式來逐步建設台東，用重視生態保育的態度，來確保永續經營。

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