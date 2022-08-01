「鼎東客運」正式走入歷史 更名「東台灣客運」首發幸福專車

「鼎東客運」走入歷史，正式更名為「東台灣客運」。（記者陳賢義攝）

2022/08/01 15:48

〔記者陳賢義／台東報導〕鼎東客運吹熄燈號，正式更名為「東台灣客運」及恢復原名「興東客運」，今舉辦更名揭牌儀式，台東縣長饒慶鈴共襄盛舉，並為首發幸福專車廣播發車；饒慶鈴表示，感謝鼎東客運服務台東縣民50年了，期望未來持續與東台灣客運相輔相成，讓未來台東的公共運輸越來越完善。

鼎東客運前身原為「安榮客運」及「興東客運」，46年前為爭營運路權及方便管理，經台灣省政府交通處指示合併，1976年成立了鼎東客運，但內部仍各自經營自己路線，經營策略上也各有不同。

由於2家客運分別持有公司各半股份，對於彼此既無監督權利，卻又必須為彼此承擔責任，遇重大議題或爭取承辦標案，另一方不一定支持，可能因此擱置或維持現狀，對於經營徒增不可控制風險，因此，山線第2代負責人施孟宏2014年第1次正式遞交分割申請，病故後由妻子王欽鈴及兒子施凱嚴、施建州接棒努力，歷經8年、3次申請，終於在今年2月獲公路總局核准分割案。

饒慶鈴表示，由於台東南北狹長，縣民的日常交通都靠鼎東客運串聯起來，不管是接送學生上下課、採買購物，以及台東觀光路線的台灣好行，都要感謝鼎東客運的付出。此外，也必須感謝公路總局，每年補助公路客運的營運虧損，透過公有資源挹注，讓台東也能享有都市地區習以為常的交通服務，實在得來不易。

東台灣客運表示，一直以來，鼎東客運山線營運區致力經營轉型，試圖在地區運輸的基本功能與目的下，持續注入新思維，陸續推出「愛池稻」、「溫森好」旅遊路線，並與衛福部台東醫院合作實施「搭車看病，優先就診」的就醫便民服務，近期也辦理「親子公車講座暨野餐活動」等。分割後的「東台灣汽車客運」將秉持過往與旗下的「東台灣遊覽車客運」及「東台灣旅行社」攜手合作，繼續為台東提供優質的客車運輸旅遊服務。

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