施工不當破壞綠島石朗保護區珊瑚礁 民進黨東縣黨部批縣府漠視浩劫

石朗保護區珊瑚礁因施工遭破壞，民進黨台東縣黨部批判縣府未盡監督責任。（俞明宏提供）

2022/08/01 12:50

〔記者陳賢義／台東報導〕台東綠島潛水勝地石朗保護區，近日接連發生進行港口修復工程的工程船錨鍊破壞珊瑚礁事件，民進黨台東縣黨部怪責台東縣政府未盡監督責任，不當施工破壞綠島珊瑚礁生態，漠視導致綠島海洋生態浩劫；縣黨部主委簡維國表示，縣府在規劃階段就應該調查清楚施工水域的珊瑚生態分布狀況，施工中依規定嚴格監督，假使真的發生了生態破壞問題，更應立即調查處理，當罰則罰、當改則改。

台東縣政府表示，縣府與綠島民眾立場一致，已指示農業處用最嚴謹方式處理，未來也會請海巡單位詳加戒護，且要求廠商應提出更周延的施工方式，並向當地及相關單位說明後才准許復工，對於該船機也列入管制對象不得擅自進出該區域。

農業處長許家豪則表示，已排定4日在綠島召開說明會，邀請公所、在地潛水業者及居民、文史及生態工作者參加，提出相關檢討措施和解決方案，並要求廠商負起生態復育責任。

縣黨部表示，日前黨部日前收到綠島民眾來訊指稱，當地珊瑚礁生態被南寮漁港災修工程的施工工程嚴重破壞，不知是因設計不當還是廠商貪圖工程作業方便，不當的將工程船使用的錨、巨型鐵鏈等直重壓在珊瑚礁上導致多處上百年的珊瑚生態慘遭受到破壞。

台東有長達數百公里美麗的海岸線，更具豐富自然生態的綠島和蘭嶼，每年到暑假都是綠島蘭嶼旅遊旺季，其中綠島更有珍貴的珊瑚礁生態吸引民眾潛水觀賞這美麗又珍貴的海洋生態。珊瑚礁的生長相當緩慢，珊瑚每年只增長1公分，若要形成礁體是要經歷數十年甚至上百年才能夠形成，如此寶貴的自然生態應該要好好保護。

簡維國表示，綠島珍貴的珊瑚礁生態是大自然留給我們的重要財產，應該要好好保存與維護，從長期在綠島擔任教練的俞明宏臉書可得知，去年起工程開始後造成的生態破壞相當嚴重，不只有大量泥砂淹沒珊瑚，現在更有沉重器具導致多處大量的珊瑚被折斷、破壞等，但從未聽聞縣府有任何保護作為，黨部嚴厲譴責縣府沒有替台東好好保護好自然環境，讓約有4個足球場大小的千年珊瑚生態一次破壞殆盡，令台東人心痛。

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