村長帶頭 卑南鄉利嘉村民都「蜂」了！

台東林管處長吳昌祐在利嘉村養蜂課程上說明林務局推廣林下經濟。（記者黃明堂攝）

2022/07/31 14:53

〔記者黃明堂／台東報導〕台東林管處林下經濟，輔導卑南鄉利嘉村民養蜜蜂，在村長林肯毅帶頭下，許多村民放箱養蜂，收取高純度的「封蓋蜜」，規模已達80箱，年產500瓶，每瓶售價800元，供不應求。

台東林管處開在利嘉村多次辦理養蜂課程，由也是養蜂達人的知本工作站主任林潤榮推廣，村長林肯毅從門外漢開始學習、實際操作，現在已成講師級，還受邀到南迴線的部落傳授養蜂技巧。

目前利嘉村養蜂規模已達約80箱，年產量約500瓶，每瓶700公克。他說，市售蜂蜜大都是採水蜜加工濃縮，加熱過程破壞了蜂蜜最重要的酵素，但他們養蜂在原有的蜂箱上堆疊「繼箱」，利用蜜蜂往上貯存蜂蜜的特性，生產含水低於百分之廿的「蜂蓋蜜」，不須經濃縮，確保營養素。

利嘉蜂蜜每瓶售價800元，數量相當有限，每次一推出，都被搶購一空。林管處說，利用林下空間養蜂，利嘉村民在本業之外，還有副業可賺外快。

台東林管處處長吳昌祐表示，林下養蜂的操作形式與規模有相當的彈性，但都需要相當的技術基礎，有心投入者及輔導人員可以持續精進學習。台東處未來仍將繼續規劃相關進階課程，也將擴及其他如段木香菇、原生山茶種植等林下經濟項目，提供山村居民、部落人士或其他有興趣民眾做為技術學習資源。

利嘉村的蜂箱上滿佈蜜蜂。（記者黃明堂攝）

卑南鄉利嘉村長林肯毅帶頭養蜂。（記者黃明堂攝）

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