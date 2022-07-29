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    首頁　>　臺東縣

    台東今增278例確診 2人病逝

    目前確診個案密切接觸者僅匡列同住親友及同寢室友，提醒確診個案填報自主回報或衛生單位疫調時應確認清楚。（台東縣政府提供）

    目前確診個案密切接觸者僅匡列同住親友及同寢室友，提醒確診個案填報自主回報或衛生單位疫調時應確認清楚。（台東縣政府提供）

    2022/07/29 16:24

    〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣今新增278位確診者，242人戶籍或居住地分在台東、36人為外縣市醫院通報，2患者不幸病逝，累計確診個案40991人、居隔者720人，衛生局呼籲確診個案確認清楚填選3+4或0+7，切勿超過24小時，隨意更改如經查證不實者將予以裁罰。

    衛生局表示，縣內目前共有5養護、5監所群聚事件監控中，今共新增4例。

    另外，中央今公布台東有2例本土病例確診死亡個案，第一案為88歲女性，無接種新冠疫苗，有高血壓、心臟病病史；第二案80歲男性，已接種2劑新冠疫苗，有中風病史。

    衛生局表示，目前確診個案密切接觸者僅匡列同住親友及同寢室友，如完成3劑疫苗者可選擇3+4或0+7，未完成3劑疫苗接種者儘可以選擇3+4，目前只有3+4會收到3天的隔離通知書，而0+7僅需7天自主防疫2天內的快篩呈現陰性即可外出，不會收到隔離通知書，提醒確診個案填報自主回報或衛生單位疫調時應確認清楚，勿超過24小時，隨意更改造成衛生單位人員負擔，如仍需更改者須填切結書，後續中央或地方查證有不實者，將進行裁罰。

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