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    首頁　>　臺東縣

    熱血青年關懷偏鄉孩童 潮牌愛心書包親送部落

    伊藍．明基努安牽線（前排左1），小朋開心的收下愛的禮物。（記者陳賢義翻攝）

    伊藍．明基努安牽線（前排左1），小朋開心的收下愛的禮物。（記者陳賢義翻攝）

    2022/07/29 16:05

    〔記者陳賢義／台東報導〕受到疫情影響，造成許多偏鄉部落孩童因家長確診居隔，或失業等因素導致無法全心照顧小孩，台東縣延平鄉紅葉部落成立了愛心小屋來分擔，但因甫成立物資缺乏，在巴喜告關懷協會總幹事伊藍．明基努安的牽線下，一群來自北部的年輕人捎愛，募集了15萬元協助修繕課輔班教室，還送上自己設計的愛心書包、潮T和口水快篩給小朋友，孩童歡喜收下連聲感謝。

    這群熱血青年今沿著蜿蜒山路來到「少棒的故鄉」紅葉部落，一抵達就忙著搬下車上一箱箱物資，課輔班的小朋友露出靦腆的笑容排排站，興奮的挑選自己最喜歡的包包，有人迫不急待的打開包包，還有小朋友立刻背起愛心書包，直要爸媽幫他們拍照。小朋友對於卡通風格的2D書包相當喜愛，打算背去上學，也有小朋友挑選小包包，出門旅遊可裝些小東西。

    捐贈人林飛比增送自己設計有品牌的背包，背包色彩鮮明繽紛、漫畫感的黑框線條，呈現活潑可愛的卡通風格，小朋友個個愛不釋手。林飛比說， 他的朋友一聽到部落需求，每個人都大方響應，希望這點心意能幫助到小朋友，等小朋友長大後，也記得在有能力的時候，能去幫助需要幫助的人，讓社會有個溫暖的愛的循環。

    卡通風格的2D書包讓小朋友愛不釋手。（記者陳賢義翻攝）

    卡通風格的2D書包讓小朋友愛不釋手。（記者陳賢義翻攝）

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