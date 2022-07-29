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    國中小學校長布達暨交接典禮 饒慶鈴：行政減量讓教師回歸教學

    台東縣今舉辦國中小學校長布達暨交接典禮，新任校長宣誓。（記者陳賢義攝）

    台東縣今舉辦國中小學校長布達暨交接典禮，新任校長宣誓。（記者陳賢義攝）

    2022/07/29 16:36

    〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣高級中等以下學校校長布達暨交接典禮今在縣府大禮堂舉行，由縣長饒慶鈴佈達及頒發聘書給新任校長，以及致贈退休的東海國中校長賴亮禎、東海國小校長黃裕敏等5位校長紀念牌匾，感謝他們對台東教育的奉獻與付出，並表示縣府會持續給予學校支持，包含經費挹注、人員培力、行政減量、授課時數調整等，讓教師能夠回歸專注於教學，學校行政運作更順暢。

    交接典禮先由饒慶鈴佈達寶桑國中校長游數珠等32位新任國中小學校長派令，並頒發9位連任、23位新任及1位續任校長聘書，隨後進行宣誓儀式及印信交接。饒慶鈴還贈送已故前寧埔國小校長林龍泉紀念品，由其同為校長的遺孀邵雅倩受領，同時感念東海國中賴亮禎、知本國中周正雄、長濱國中張新發、東海國小黃裕敏、鸞山國小田桂香等5位退休校長無私奉獻。

    饒慶鈴表示，為讓學校行政能有效輔助教學，近年來縣府補助學校經費相較前年度大幅增加，大量招考國中小主任讓學校行政人力數量提升，並推行行政減量，教師研習分為選修及必修，讓教師回歸教學，更多心力投注於教學，此外，縣府也彈性同意學校代理教師兼任行政職，讓行政運作順暢。

    縣府教育處表示，連任校長9人，新任校長23人，續任校長1人，將於8月1日上任。

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