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    太麻里熱氣球光雕音樂會療癒登場 萬人海灘共迎唯美曙光

    太麻里熱氣球光雕音樂會今晨療癒登場。（記者陳賢義攝）

    太麻里熱氣球光雕音樂會今晨療癒登場。（記者陳賢義攝）

    2022/07/29 11:49

    〔記者陳賢義／台東報導〕「2022台灣國際熱氣球嘉年華」熱氣球光雕音樂會第五場，今日清晨在「日昇之鄉」太麻里鄉海灘登場，由於是今年迎曙光音樂會的最後場次，天還未亮就有萬名遊客湧入「千禧曙光紀念園區」，與首次參與光雕曙光場的Hello Kitty球等6顆熱氣球，一同在太平洋畔迎接第一道曙光，並在美麗的沙灘、綿延的海岸旁欣賞光雕秀及音樂會。

    台東縣政府表示，太麻里的排灣族語「Tjavualji」意思是「太陽升起的地方」，不僅每日迎接台灣清晨的第一道曙光，也是能將東海岸美景盡收眼底的絕佳景點。太麻里熱氣球光雕音樂會於清晨4點登場，首先由台東在地「赤族樂團」溫暖開場，隨著曙光從海平面逐漸升起，一顆顆熱氣球也在眾人的歡呼聲中逐漸飽滿起來，可愛的Hello Kitty球、喔熊球、熊讚球、彩虹球、曙光球及來自日本的養樂多球共6顆熱氣球，在晨曦中帶來精采光雕秀，最後在「Savakan樂團」的天籟原聲開啟嶄新的一天。

    縣府表示，鹿野高台連日好天氣，前往欣賞及參觀熱氣球的人潮不斷，目前熱氣球嘉年華參與總人數已突破70萬人次，今年度活動已進入後半段，廣受好評的熱氣球光雕音樂會僅剩8月5日晚間台東縣立體育場及8月15日鹿野高台閉幕的2個場次。

    其中，體育場的音樂會將是全台首度以熱氣球光雕結合無人機進行聯合展演，請大家拭目以待，也呼籲球迷朋友們各個光雕場次追好追滿，今年夏天還沒欣賞到熱氣球的球迷可得把握最後機會。

    眾人在千禧曙光紀念園區」柔細的沙灘上，欣賞熱氣球光雕音樂會及接迎曙光。（記者陳賢義攝）

    眾人在千禧曙光紀念園區」柔細的沙灘上，欣賞熱氣球光雕音樂會及接迎曙光。（記者陳賢義攝）

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