台東+276、4歿 衛生所加開幼兒疫苗接種診次

台東縣16鄉鎮市衛生所8月1日至8月7日加開夜間及假日接種診次。（記者陳賢義攝）

2022/07/28 18:15

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣今日新增276位確診者，273人戶籍或居住地分在台東、3人為外縣市醫院通報，4名患者不幸病逝，累計確診個案4萬716人、居隔者983人，衛生局呼籲有疑似症狀者自行使用家用快篩檢驗，如呈現二條線，不論深淺應盡快預約判讀合約院所進一步確認；另為提升6個月以上至5歲幼接種率，以預防幼兒因染疫導致重症風險，各鄉鎮衛生所8月1日至8月7日加開夜間及假日接種診次，縣長饒慶鈴呼籲家長陪同幼童前往16鄉鎮市衛生所儘速接種疫苗。

衛生局表示，中央今公布台東有4例本土病例確診死亡個案，第一案為74歲男性，已接種3劑新冠疫苗，有心臟病、高血壓、慢性肺病病史；第二案87歲男性，已接種2劑新冠疫苗，有高血壓、中風等病史；第三案54歲男性，已接種3劑新冠疫苗，有帕金森氏症、白血病病史；第四案67歲女性，無接種新冠疫苗，有癌症病史。

衛生局提醒民眾如有發燒、呼吸道等症狀，且曾經與確診個案接觸或出入與不特定人接觸場合，可用家用快篩自我檢驗，如快篩出現第二條線時，無論深淺均應立即判讀確認，家用快篩試劑判讀方式有預約視訊判讀合約院所進行線上判讀，本縣視訊判讀合約院所可至衛生局官網查詢，無法使用視訊診療可由「非」確診、居家隔離、居家檢疫身分親友，攜帶陽性快篩試劑及健保卡至合約院所判讀。

其次，如果無法使用上述任一方式者，可攜帶陽性快篩試劑及健保卡至醫院（東馬、東基、部東、關慈、部東成功分院）急診進行判讀。衛生局也再次呼籲疑似或已確診個案嚴禁搭乘大眾運輸工具以免受罰，如家中無交通工具者，請連繫衛生局預約防疫專車載送，需自費，依里程數計價。

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