打撈幻象2000卡關！海流扯斷纜繩 造價4千萬水下機械人遺失

作業船「SALVAGE ROVER」號打撈失事幻象遇上海流過強，多次受阻，目前已返回高雄港。（民眾提供）

2022/07/28 16:47

〔記者陳賢義／台東報導〕空軍一架幻象2000戰機3月14日機械故障，於台東知本外海墜海，飛官黃重凱跳傘逃生獲救。空軍7月21日委外打撈戰機，但海流強勁，多次受阻，日前水下機械人進行固定打撈作業，連結纜繩也被海流給扯斷，設備沉入海底，被迫喊停，目前作業船「SALVAGE ROVER」號已返回高雄港，是否繼續打撈，軍方將再評估研議。

作業船已返回高雄港

「SALVAGE ROVER」號21日抵達知本海域，展開水下打撈作業，原本預估連日海象良好，應該會有好結果，未料，戰機失事海域水下海流十分強勁，作業多次受阻，就連造價至少4000萬元的水下機械人也因連結纜繩被海流扯斷，沉入海裡，打撈被迫喊停，作業船昨天已返回高雄港。

知情人土透露，打撈作業每出一趟動輒百、千萬元起跳，打撈至今已花費近2000萬元，費用不菲，如同在燒錢，就算重新招標，也不見得有廠商願意投標，失事幻象打撈上岸機會渺茫，但戰攜載2枚短程魔法飛彈與2枚中程雲母飛彈，軍方應該不會輕易放棄。

漁民阿忠說，失事幻象墜落海域深度約350米深，看似不深，海流卻相當強勁，加上夏季黑潮靠近，海流變得更強，台東深層海水在幾年前布管時，也多次因海流太強斷管，倘若戰機無法打撈上岸，殘骸也會被海流帶往他處。

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