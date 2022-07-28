為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺東縣

    綠島石朗保護區珊瑚屢遭破壞 東縣府要求業者暫停施工

    綠島石朗保護區珊瑚屢遭工程船錨鍊破壞，在地潛水業者痛心疾首，怒斥廠商便宜行事。（怪獸潛水提供）

    綠島石朗保護區珊瑚屢遭工程船錨鍊破壞，在地潛水業者痛心疾首，怒斥廠商便宜行事。（怪獸潛水提供）

    2022/07/28 13:20

    〔記者陳賢義／台東報導〕台東綠島潛水勝地石朗保護區， 近日接連發生工程船錨鍊破壞珊瑚礁事件，潛水業者痛心疾首，怒斥廠商便宜行事，毀了約4個足球場面積的珊瑚，猶如生物屠宰場；台東縣政府表示，將依規定核處15萬元最重罰鍰，同時依據工程契約未經核准逕自施工條款究責。

    石朗保護區被譽為潛水勝地，也是綠島觀光的金雞母，6月間海底明星景點「摩艾石像」珊瑚礁遭斷頭，7月14日又有潛水教練劉昶孝帶學生到石朗潛水區，看到施工船的錨鍊壓在珊瑚礁上，縣府開出3萬元罰單，並要求施工廠商至綠島與潛水業者、生態人士等討論出可行的施工區位與方法後，才能施工，未料又有綠島潛水業者發現施工船依然繼續施工，且對珊瑚的破壞加劇。

    針對工程船錨鍊連續破壞綠島珊瑚礁事件，縣農業處表示，廠商破壞後，縣府依照漁業法已開出第一張3萬元罰單，並要求施工廠商至綠島與潛水業者、生態人士等討論出可行的施工區位與方法後，才能施工，這次廠商未經許可再犯，顯然罔顧上次處分，將依規定核處15萬元最重罰鍰，同時依據工程契約未經核准逕自施工條款究責。

    農業處長許家豪表示，縣府第一時間已要求廠商即刻停工，但今早發現廠商施工船機又再度前往綠島欲行施工，強烈要求廠商原船返航，並商請海巡單位出動海巡艇前往戒護，縣府也會嚴格監控海域狀況，若廠商再犯將會繼續依規定開罰。

    台東縣長饒慶鈴強調，縣府與綠島民眾立場一致，已指示農業處用最嚴謹方式處理，未來也會請海巡單位詳加戒護，且要求廠商應提出更周延的施工方式，並向當地及相關單位說明後才准許復工，對於該船機也列入管制對象不得擅自進出該區域。

    許家豪表示，農業處已排定8月4日在綠島召開說明會，邀請鄉公所、在地潛水業者及居民、文史及生態工作者參加，提出相關檢討措施和解決方案，並要求廠商負起生態復育的責任。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    綠島摩艾石像珊瑚礁斷頭…凶手抓到了 施工船錨一再搞破壞
    2022/07/14 19:08

    綠島摩艾石像珊瑚礁斷頭…凶手抓到了 施工船錨一再搞破壞
    痛心！蘭嶼珊瑚礁遭刻字破壞 台東縣府：無法可罰
    2022/07/03 19:46

    痛心！蘭嶼珊瑚礁遭刻字破壞 台東縣府：無法可罰

    板南線科技廊帶 核心萬坪莊園系列
    晶片選種 餵益生菌 北海岸珊瑚 優生學復育
    2022/06/26 05:30

    晶片選種 餵益生菌 北海岸珊瑚 優生學復育
    北台灣珊瑚復育推手 竟是日本人
    2022/06/26 05:30

    北台灣珊瑚復育推手 竟是日本人

    救痘痘有解！啤酒抗痘太強爆缺貨
    臺東縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播