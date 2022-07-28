綠島石朗保護區珊瑚屢遭破壞 東縣府要求業者暫停施工

綠島石朗保護區珊瑚屢遭工程船錨鍊破壞，在地潛水業者痛心疾首，怒斥廠商便宜行事。（怪獸潛水提供）

2022/07/28 13:20

〔記者陳賢義／台東報導〕台東綠島潛水勝地石朗保護區， 近日接連發生工程船錨鍊破壞珊瑚礁事件，潛水業者痛心疾首，怒斥廠商便宜行事，毀了約4個足球場面積的珊瑚，猶如生物屠宰場；台東縣政府表示，將依規定核處15萬元最重罰鍰，同時依據工程契約未經核准逕自施工條款究責。

石朗保護區被譽為潛水勝地，也是綠島觀光的金雞母，6月間海底明星景點「摩艾石像」珊瑚礁遭斷頭，7月14日又有潛水教練劉昶孝帶學生到石朗潛水區，看到施工船的錨鍊壓在珊瑚礁上，縣府開出3萬元罰單，並要求施工廠商至綠島與潛水業者、生態人士等討論出可行的施工區位與方法後，才能施工，未料又有綠島潛水業者發現施工船依然繼續施工，且對珊瑚的破壞加劇。

針對工程船錨鍊連續破壞綠島珊瑚礁事件，縣農業處表示，廠商破壞後，縣府依照漁業法已開出第一張3萬元罰單，並要求施工廠商至綠島與潛水業者、生態人士等討論出可行的施工區位與方法後，才能施工，這次廠商未經許可再犯，顯然罔顧上次處分，將依規定核處15萬元最重罰鍰，同時依據工程契約未經核准逕自施工條款究責。

農業處長許家豪表示，縣府第一時間已要求廠商即刻停工，但今早發現廠商施工船機又再度前往綠島欲行施工，強烈要求廠商原船返航，並商請海巡單位出動海巡艇前往戒護，縣府也會嚴格監控海域狀況，若廠商再犯將會繼續依規定開罰。

台東縣長饒慶鈴強調，縣府與綠島民眾立場一致，已指示農業處用最嚴謹方式處理，未來也會請海巡單位詳加戒護，且要求廠商應提出更周延的施工方式，並向當地及相關單位說明後才准許復工，對於該船機也列入管制對象不得擅自進出該區域。

許家豪表示，農業處已排定8月4日在綠島召開說明會，邀請鄉公所、在地潛水業者及居民、文史及生態工作者參加，提出相關檢討措施和解決方案，並要求廠商負起生態復育的責任。

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