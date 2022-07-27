到殯儀館擦冰櫃、掃入殮室 台東14酒駕犯鬼月前震撼教育

台東地檢署安排酒駕犯進殯儀館從事清潔勞動。（記者黃明堂翻攝）

2022/07/27 19:02

〔記者黃明堂／台東報導〕14名酒駕慣犯今天被台東地檢署安排進入台東殯儀館社會勞動服務，進行清潔工作，與大體近距離接觸，希望讓他們從中重視生命，反思酒駕後果。

台東地檢署檢察長戴文亮指出，台東地區酒駕嚴重，重大車禍導致死傷者不計其數，令人心痛，造成的社會問題及社會成本難以估計，台東地檢署110年度酒駕案件新收件數1169件，占全部新收件數15.87％，相較於其他地檢署比例更高。

為了讓酒駕者反思酒後駕車可能會發生的後果及憾事，東檢今天結合台東市殯葬所，選在民俗月前，集結14名酒駕社會勞動人參與另類生命學習服務。服務學習範圍區分為冰櫃、退冰室、大體工作室、入殮室、解剖室內環境清潔維護，讓社會勞動人在服務過程中，從中體會及反思酒後駕車可能會發生的後果及憾事。

檢察長戴文亮帶領書記官長、政風主任、主任觀護人到場視察，提醒勞動人說，許多人喝酒後想要外出，而且常是為了想去超商買兩罐繼續喝，也就因為這樣發生意外、被取締酒駕，如果真的覺得不喝不舒服，可能是酒精成癮建議就醫戒除酒癮，地檢署觀護人也會協助引介就醫治療減輕醫療負擔。

東檢說，目前台東基督教醫院、衛福部台東醫院、榮總台東分院都可配合作酒癮治療，戒酒癮並不丟臉，也不要不好意思，希望透過今天的活動讓酒駕勞動人更警惕，千萬不要再犯， 否則下一次可能就要入監服刑。

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