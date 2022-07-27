為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺東縣

    到殯儀館擦冰櫃、掃入殮室 台東14酒駕犯鬼月前震撼教育

    台東地檢署安排酒駕犯進殯儀館從事清潔勞動。（記者黃明堂翻攝）

    台東地檢署安排酒駕犯進殯儀館從事清潔勞動。（記者黃明堂翻攝）

    2022/07/27 19:02

    〔記者黃明堂／台東報導〕14名酒駕慣犯今天被台東地檢署安排進入台東殯儀館社會勞動服務，進行清潔工作，與大體近距離接觸，希望讓他們從中重視生命，反思酒駕後果。

    台東地檢署檢察長戴文亮指出，台東地區酒駕嚴重，重大車禍導致死傷者不計其數，令人心痛，造成的社會問題及社會成本難以估計，台東地檢署110年度酒駕案件新收件數1169件，占全部新收件數15.87％，相較於其他地檢署比例更高。

    為了讓酒駕者反思酒後駕車可能會發生的後果及憾事，東檢今天結合台東市殯葬所，選在民俗月前，集結14名酒駕社會勞動人參與另類生命學習服務。服務學習範圍區分為冰櫃、退冰室、大體工作室、入殮室、解剖室內環境清潔維護，讓社會勞動人在服務過程中，從中體會及反思酒後駕車可能會發生的後果及憾事。

    檢察長戴文亮帶領書記官長、政風主任、主任觀護人到場視察，提醒勞動人說，許多人喝酒後想要外出，而且常是為了想去超商買兩罐繼續喝，也就因為這樣發生意外、被取締酒駕，如果真的覺得不喝不舒服，可能是酒精成癮建議就醫戒除酒癮，地檢署觀護人也會協助引介就醫治療減輕醫療負擔。

    東檢說，目前台東基督教醫院、衛福部台東醫院、榮總台東分院都可配合作酒癮治療，戒酒癮並不丟臉，也不要不好意思，希望透過今天的活動讓酒駕勞動人更警惕，千萬不要再犯， 否則下一次可能就要入監服刑。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    萬安演習男子酒駕上路 派出所長上前引導掩蔽遭撞傷
    2022/07/27 10:30

    萬安演習男子酒駕上路 派出所長上前引導掩蔽遭撞傷
    國3甲醉後上路自撞號誌燈桿 駕駛酒測值爆表達0.7
    2022/07/26 11:10

    國3甲醉後上路自撞號誌燈桿 駕駛酒測值爆表達0.7

    科技走廊帶動就業人口 絕版2字頭好宅在這區
    這次停紅燈很貴！他昏睡車內被叫醒 酒駕累犯噴飛36萬元
    2022/07/25 12:39

    這次停紅燈很貴！他昏睡車內被叫醒 酒駕累犯噴飛36萬元
    醉漢開車撞死保全 第一時間先將車開到停車場停妥再回現場
    2022/07/24 09:13

    醉漢開車撞死保全 第一時間先將車開到停車場停妥再回現場

    救痘痘有解！啤酒抗痘太強爆缺貨
    怕了嗎？到殯儀館擦冰櫃 酒駕緩起訴者：下次絕對不再犯...
    2022/05/06 08:53

    怕了嗎？到殯儀館擦冰櫃 酒駕緩起訴者：下次絕對不再犯...
    橋檢首批酒駕犯殯儀館擦冷凍櫃、洗洗屍檯 運將震撼教育大呼「以後不敢了」
    2022/01/27 12:47

    橋檢首批酒駕犯殯儀館擦冷凍櫃、洗洗屍檯 運將震撼教育大呼「以後不敢了」
    臺東縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播