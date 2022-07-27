搶台東青年選票！ 饒慶鈴成立青委會 劉櫂豪邀陳吉仲與青農座談

劉櫂豪（右2）邀農委會主委陳吉仲（左3）與台東青農座談。（記者黃明堂翻攝）

2022/07/27 09:05

〔記者黃明堂／台東報導〕下屆台東縣長選舉目前呈現國民黨饒慶鈴與民進黨劉櫂豪對決的態勢，青年選票是重要關鍵。爭取連任的饒慶鈴昨天在縣府成立台東青年事務發展委員會，整合資源開啟縣府與青年交流窗口，立委劉櫂豪則邀農委會主委陳吉仲與青農座談，幫助農民提升台東農業發展。

饒慶鈴表示，青年無邊無際的創意發想力是社會進步的源頭，也是永續的希望所在，台東一站式產業輔導業者及部落食尚培訓店家中，有超過半數為青年族群，更推出以青年視角撰寫的「台東文化政策白皮書」，成立台東縣青年事務發展委員會，期盼成為青年和縣府溝通對話的首站，也是縣府各局處青年相關事務的整合式窗口，共同協助台東青年解決問題、帶動多元發展，委員會也可代表台東，與外縣市青年對談及交流。

縣府說明，青委會共聘請21位委員，來自藝文界、旅遊業、農業及公共事務背景等青年代表，每年將定期召開2次會議，推動議題包括產業發展、文化共好、公共參與等三大面向，目標在於促進公共參與、落實青創關懷、提供建言平台、開拓國際視野及增進多元發展。

劉櫂豪昨天邀集農委會主委陳吉仲率同所屬同仁與台東青農及漁青在台東農改場座談，現場數十位農民朋友熱烈反映關於農機補助、低利貸款、外籍移工以及產銷等相關問題。針對釋迦的議題，陳吉仲說明，關於外銷、內銷以及加工等，會加強來辦理，釋迦保險也在劉櫂豪爭取下重新調整增加保費補助比例，讓農民更有保障。

劉櫂豪指出，針對青農們提出的低利貸款問題，主委允諾專案協助，而農業缺工問題也允諾協助爭取更多外籍移工名額，以外展方案來靈活調配運用，幫助農民。另外農民朋友反映台東運輸問題，造成北農拍賣的時段落後，影響價格，農委會允諾會輔導協助成立專責運輸來幫助農民。陳吉仲也督促農糧署要協助台東改良種芒果成立專區，並針對集貨、冷鏈等補助辦理。

劉櫂豪表示，一定不會讓農民朋友感到孤單，會全力督促農委會幫助釋迦農民內外銷及加工冷鏈等，以及提升相關運作的細節，設法真正幫助實際耕作的農民。此外，座談會有關於養殖、畜牧、養蜂、茶葉等產業所提出的問題，農委會也都非常有誠意當場解決，劉櫂豪強調，雖然還有一些問題無法立即改善，但也允諾將另邀集相關單位研議，一一解決大家的問題，盼能讓台東的農業能夠更好。

縣長饒慶鈴（前排左7）在縣府成立青委會。（記者黃明堂翻攝）

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